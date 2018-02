Spóźniony powrót do pracy z ferii - co zrobić

Pracownik, który utknšł w podróży powrotnej z urlopu, może prosić o przedłużenie wolnego, udzielenie urlopu na żšdanie albo urlopu bezpłatnego. Decyzja należy jednak do szefa.

Niedziela – koniec urlopu i dzień powrotu do domu. Od następnego dnia z samego rana trzeba stawić się w biurze. A tu... akurat pogoda zaczęła płatać figle, tak że jazda samochodem jest niemożliwa czy też samochód zawiódł, a w okolicy brak stacji naprawy. Możliwym scenariuszem jest też strajk linii lotniczych i uwięzienie na sparaliżowanym lotnisku. Co pracownik powinien wtedy zrobić?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jego kolega z Belgii, z którym szusował w Alpach, nie ma w takiej sytuacji dylematu. Belgijskie prawo pracy przewiduje możliwoœć zawieszenia stosunku pracy wskutek siły wyższej. Wystarczy wykonać telefon do szefa, aby zostać zwolnionym z koniecznoœci stawienia się w pracy i realizacji zadań na czas trwania nieprzewidzianych okolicznoœci. Za ten czas firma nie jest dłużna pracownikowi pensji, chyba że ten wykaże, że podjšł próbę powrotu do domu, a siła wyższa zaskoczyła go w drodze.

Niestety, powyższy scenariusz nie ziœci w polskich realiach. Kodeks pracy nie przewiduje bowiem zawieszenia angażu w takich okolicznoœciach. Zawieszenie jest zarezerwowane wyłšcznie dla przestoju, tj. kiedy pracownik stawił się do pracy, lecz nie może jej œwiadczyć m.in. w zwišzku z siłš wyższš, w tym warunkami atmosferycznymi. Oznacza to, że o nieprzewidywanej absencji w pracy trzeba nie tylko niezwłocznie powiadomić przełożonego, ale także uzgodnić z nim działania tak, aby absencja została usprawiedliwiona kosztem urlopu.

Po pierwsze dobry anons

Jeœli nieobecnoœć jest nagła i niemożliwa do przewidzenia, pracownik w pierwszej kolejnoœci musi niezwłocznie o niej powiadomić pracodawcę, wskazujšc przyczyny i przewidywany czas trwania. Niezwłocznie oznacza, że musi to zrobić najpóŸniej w drugim dniu nieobecnoœci, chyba że uniemożliwiajš to szczególne okolicznoœci (np. brak zasięgu). Wówczas dwudniowy termin do zawiadomienia rozpoczyna bieg od momentu ustania tych przeszkód.

Zawiadomić można osobiœcie za poœrednictwem telefonu, innego œrodka łšcznoœci (np. mejla lub firmowego komunikatora), bšdŸ też poprosić o pomoc osobę trzeciš, w tym kolegę z pracy. Wybór należy do pracownika, chyba że w firmie obowišzuje okreœlona procedura. Jeœli tak, powinno z niej również wynikać, kogo konkretnie powiadomić o absencji, choć najbezpieczniej przekazać informację bezpoœredniemu szefowi lub do działu kadr.

Zawiadomienie o nieobecnoœci nie oznacza jej automatycznego usprawiedliwienia. Prawo przewiduje zamknięty katalog przyczyn, które usprawiedliwiajš absencję i które szef musi uznać. Niestety nie obejmuje on paraliżu komunikacyjnego, kraksy na drodze ani innej nietypowej sytuacji. Usprawiedliwienie co do zasady zależy od uznania przełożonego. Nie oznacza to jednak jego całkowitej swobody w przyjęciu lub odmowie usprawiedliwienia, gdy po stronie pracownika brak winy.

Urlop na żšdanie

Na pierwszš myœl przychodzi skorzystanie z urlopu na żšdanie, szczególnie że z poczštkiem roku pracownicy majš często jeszcze pełnš pulę 4 dni tego urlopu do wykorzystania (art. 1672 k.p.).

Wbrew nazwie i powszechnemu przekonaniu, urlop na żšdanie nie rzšdzi się szczególnymi prawami i samo przedstawienie szefowi żšdania nie oznacza automatycznego udzielenia wolnego. Przeciwnie, „żšdanie" to nic innego jak wniosek urlopowy, wymagajšcy zgody przełożonego. Tak też uznaje Sšd Najwyższy, przyjmujšc, że rozpoczęcie urlopu „na żšdanie" przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwionš nieobecnoœć w pracy, co grozi dyscyplinarkš (wyrok SN z 16 wrzeœnia 2008 r., II PK 26/08).

Pracodawca może się zatem sprzeciwić żšdaniu podwładnego, powołujšc się na szczególne okolicznoœci, wymagajšce jego aktywnoœci. W sytuacji paraliżu komunikacyjnego trudno zasadnie żšdać jego obecnoœci w pracy, ale do pracy zdalnej nie będzie już przeciwwskazań.

Objęcie urlopu na żšdanie ogólnymi przepisami o urlopach ma też korzyœci dla pracownika, o których niewielu podwładnych wie. Mianowicie, niewykorzystane dni urlopu na żšdanie z poprzedniego roku można wybrać jako urlop zwykły do końca 2018 r. – w przeciwieństwie do urlopu zwykłego za 2017 r., który trzeba będzie wybrać do końca wrzeœnia.

Nowicjusz ma trudniej

Większych komplikacji z usprawiedliwieniem niespodziewanej absencji doœwiadczy osoba, która rozpoczęła karierę zawodowš z poczštkiem tego roku. Do końca stycznia br. nie mogła ona prosić przełożonego o udzielenie urlopu ani urlopu na żšdanie z góry, bo takie prawo jej nie przysługiwało.

W przeciwieństwie do urlopów, które takiemu pracownikowi będš należne w przyszłych latach z góry, w 2018 r. urlop będzie nabywał z dołu, tj. sukcesywnie po przepracowaniu każdego pełnego miesišca kalendarzowego (po 1,66 dnia urlopu miesięcznie – przy prawie do 20 dni urlopu/12 miesięcy). Konsekwentnie, jeœli pracodawca udzielił nowicjuszowi urlopu za styczeń na przedłużony weekend w górach, a podwładny utknšł w drodze powrotnej w korku, nie mógł poprosić o urlop wypoczynkowy za luty, ponieważ nabył go dopiero z końcem stycznia.

Sytuacja prawna takiego nowicjusza wyglšdałaby zupełnie inaczej, gdyby podjšł zatrudnienie kilka dni wczeœniej, choćby z końcem grudnia 2017 r. Co prawda za grudzień nie nabyłby prawa do urlopu, ale już od 1 stycznia mógłby korzystać z całorocznego urlopu z góry i wykorzystać go nawet jednorazowo (art. 153 § 2 k.p.).

W ostatecznoœci bezpłatny

W ekstremalnej sytuacji, gdy prawa do urlopu brak, nowicjusz zawsze może poprosić o urlop bezpłatny. Pracownicy niechętnie z niego korzystajš, bo okres takiego wolnego pomija się liczšc staż pracy. Nie stanowi on również okresu składkowego ani nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, może się tu pojawić problem formalny ze skutecznoœciš wniosku urlopowego złożonego przez pracownika telefonicznie, mejlowo lub za poœrednictwem kolegi. Przepis art. 174 § 1 k.p. wymaga bowiem formy pisemnej, która jest formš szczególnš. Tym samym, w sytuacji nieprzychylnoœci pracodawcy, może on nie uznać wniosku, zarzucajšc mu niewłaœciwš formę, bšdŸ też – bez względu na formę – nie wyrazić zgody na urlop. Szef ma do tego prawo, jako że urlop bezpłatny to: „w istocie umowa, w której pracodawca zobowišzuje się zwolnić pracownika z obowišzku pracy przez okreœlony czas, natomiast pracownik rezygnuje z korzystania z prawa wykonywania tej pracy w ustalonym okresie" (wyrok SN z 25 marca 2014 r., I PK 294/13). Skutkować to będzie nieusprawiedliwionš nieobecnoœciš pracownika, co może być przedmiotem działań dyscyplinarnych. ?

Paulina Grotkowska, adwokat w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Ostrożnie z dyscyplinarkš

Brak zaanonsowania nieobecnoœci przez pracownika w terminie bšdŸ brak uzgodnienia z przełożonym sposobu jej usprawiedliwienia nie wystarczy do uznania, że pracownik ciężko naruszył podstawowe obowišzki i można mu wręczyć dyscyplinarkę. Do tego niezbędny jest jeszcze znaczny stopień winy po stronie pracownika, choćby w formie rażšcego niedbalstwa. Wszelkie próby kontaktu z pracodawcš, szczegółowe wyjaœnienia po powrocie, przedłożona dokumentacja (rachunek z warsztatu naprawy, bilety czy inne zaœwiadczenie od przewoŸnika) będš wyłšczały winę, a tym samym bezprawnoœć zachowania, co w efekcie spowoduje bezzasadnoœć rozwišzania umowy. Wówczas zapłata odszkodowania nie wystarczy. Pracownik ma spore szanse na przywrócenie do pracy, chyba że pracodawca udowodni bezcelowoœć dalszego jego zatrudniania, utratę zaufania do podwładnego lub jego konfliktowy charakter, który nie sprzyja poprawnej atmosferze pracy (wyroki SN: z 4 grudnia 1997 r., I PKN 416/97, z 24 marca 1999 r., I PKN 641/98). O tym zaœ pracodawcy często zapominajš, skupiajšc całš energię w sporze na udowodnieniu bezprawnoœci zachowania pracownika i podstaw do rozstania z nim w trybie dyscyplinarnym.