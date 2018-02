Obrażanie kolegów z pracy może skutkować nałożeniem upomnienia lub nagany

Przepisy obligujš pracowników do przestrzegania w firmie zasad współżycia społecznego. Chamskie zaczepki mogš skutkować nałożeniem upomnienia lub nagany.

Za nieprzestrzeganie przez podwładnego ustalonej organizacji i porzšdku w procesie pracy zatrudniajšcy może stosować m.in. karę nagany. Pozwala na to art. 108 § 1 pkt 2 kodeksu pracy. Natomiast samš organizację i porzšdek w procesie pracy oraz zwišzane z tym prawa i obowišzki stron angażu ustala regulamin pracy (art. 104 § 1 k.p.).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie ma słowa o kulturze

Minimalnš treœć regulaminu, ale tylko w zakresie praw i obowišzków pracodawcy i pracowników zwišzanych z porzšdkiem w procesie pracy, zawiera art. 1041 k.p. Nie ma w nim mowy o obligu kulturalnego zachowania wobec kolegów z firmy. Nie oznacza to jednak, że zakazane jest umieszczenie w regulaminie pracy stosownej klauzuli wraz ze wzmiankš o sankcjach grożšcych za jej naruszenie.

Sš sposoby, by dyscyplinować

Może się oczywiœcie zdarzyć, że takiego zapisu we wspomnianym dokumencie zabraknie, a podwładny zaprezentuje aroganckš postawę w stosunku do współpracowników. W takiej sytuacji i tak narazi się on na ewentualne konsekwencje służbowe. Zatrudniajšcy dysponuje bowiem, w takich przypadkach, odpowiednimi œrodkami dyscyplinujšcymi.

Abstrahujšc od najbardziej skrajnych okolicznoœci wymagajšcych rozstania z etatowcem (i to również w trybie pilnym), zatrudniajšcy może nałożyć na niesubordynowanego etatowca albo karę porzšdkowš upomnienia, albo nagany.

Do tego, by być miłym i uprzejmym wobec kolegów, obliguje treœć art. 100 § 2 pkt 6 k.p. Przepis ten mówi o koniecznoœci przestrzegania w firmie przez pracowników zasad współżycia społecznego. Chamskie zaczepki natomiast niewštpliwie wprowadzajš nerwowš atmosferę wœród załogi, co – w konsekwencji – może zdezorganizować jej pracę.

Należy wyraŸnie podkreœlić, że zastosowanie przez szefa kary porzšdkowej, przede wszystkim nagany, działa z jednej strony prewencyjnie. Jest bowiem wielce prawdopodobne, że odstraszy innych etatowców od tożsamego czy podobnego postępowania. Z drugiej zaœ strony utwierdzi podwładnych w przekonaniu, że przełożony, w celu wyegzekwowania kulturalnego zachowania ukarze każdego, kto na to zasłuży. Krzywda ofiary zostanie zatem niejako zrekompensowana.

Przykład

Szef dowiedział się o ostrej wymianie poglšdów między pracownikami, w trakcie której jeden z nich ubliżył drugiemu. Po wysłuchaniu wyjaœnień agresora uznał, że podwładny postšpił na tyle karygodnie, że upomnienie byłoby zbyt łagodnš karš. W ustawowym terminie chce wręczyć mu pismo informujšce o nałożeniu na niego nagany.

Konieczne jest dopełnienie formalnoœci

Jakie elementy powinno zawierać pisemne zawiadomienie pracownika o zastosowaniu kary porzšdkowej?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 110 k.p. Wyznacza on obligatoryjnš treœć tego pisma.

W zawiadomieniu należy zamieœcić rodzaj i datę naruszenia obowišzków pracowniczych (w tym przypadku naruszenie porzšdku w procesie pracy).

W piœmie konieczna jest też informacja o prawie zgłoszenia przez zatrudnionego sprzeciwu (pamiętajmy, by wskazać również termin na jego wniesienie).

Dopuszczalne jest również zamieszczenie w piœmie dodatkowych danych, jak np. wzmianki o złożeniu zawiadomienia o ukaraniu do akt osobowych delikwenta, czy wyliczenie czynników, jakimi kierował się przełożony przy wyborze kary >patrz wzór zawiadomienia o nałożeniu kary porzšdkowej za ubliżenie współpracownikowi. ?

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 100 § 2 pkt 6, art. 104 § 1, art. 1041, art. 108 § 1 pkt 2 oraz art. 110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016r., poz. 1666 ze zm.).