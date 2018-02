Już za pięć miesięcy elektroniczne zwolnienia lekarskie zastąpią papierowe

Od 1 lipca 2018 r. lekarze będš wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Co to oznacza dla pracodawców?

Od stycznia 2016 r. lekarze mogš wystawiać zwolnienia papierowe (ZUS ZLA) albo elektroniczne (e-ZLA). Od 1 lipca 2018 r. to się zmieni. Nie będzie już zwolnień papierowych. Dlatego pracodawcy powinni przygotować się do obsługi zwolnień wyłšcznie w formie elektronicznej.

Pracodawca, aby otrzymywać elektroniczne zwolnienia lekarskie osób u siebie zatrudnionych musi mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Płatnicy, którzy rozliczajš składki za więcej niż 5 osób już od stycznia 2016 r. powinni mieć swoje profile na PUE ZUS. Pozostali nie sš zobowišzani do założenia takiego profilu, ale warto to zrobić z uwagi na wiele korzyœci.

Korzyœci dla pracodawcy

Jeżeli lekarz wystawi e-ZLA pracodawca, który założył swój profil na PUE ZUS ma niemal natychmiastowš wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (i ewentualnie obniżać zasiłków w razie przekroczenia tego terminu), ani przekazywać zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy to ZUS jest płatnikiem zasiłków. Zwolnienie trafia do ZUS automatycznie po jego wystawieniu.

Zwolnienie lekarskie jest podstawš ustalenia uprawnień i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Otrzymanie zwolnienia zaraz po jego wystawieniu pozwala płatnikowi na właœciwe rozliczenie składek i œwiadczeń oraz na uniknięcie korekt dokumentów rozliczeniowych.

Kolejnš zaletš e-ZLA jest stały dostęp pracodawcy do zwolnień pracowników (na PUE ZUS) i możliwoœć ich eksportu do pliku.

Zwolnienia na platformie

Pracodawca na profilu PUE ZUS (w widoku Dokumenty i wiadomoœci, w zakładce Wiadomoœci) ma informacje o wystawieniu zaœwiadczenia lekarskiego, o jego anulowaniu, o wystawieniu nowego zaœwiadczenia w miejsce anulowanego oraz o uznaniu zaœwiadczenia wstecznego za uzasadnione. Po otrzymaniu wiadomoœci o wystawieniu zwolnienia w widoku Dokumenty i wiadomoœci, w zakładce Zaœwiadczenia lekarskie ma również e-ZLA pracowników.

Eksport i zapisywanie

Dokument elektronicznego zwolnienia opatrzony podpisem elektronicznym lekarza, musi być przechowywany w oryginalnej postaci. Dlatego nie należy go drukować. Można natomiast wyeksportować plik ze zwolnieniem i zapisać go w wybranym miejscu – na komputerze lub noœniku zewnętrznym. Pojedyncze zaœwiadczenie można eksportować z widoku Dokumenty i wiadomoœci, z zakładki Zaœwiadczenia lekarskie. Wyeksportowany plik zawiera wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego oraz dane dotyczšce podpisu elektronicznego lekarza.

Szybki wglšd w dane

Poza e-zwolnieniami widocznymi w widoku Dokumenty i wiadomoœci, w zakładce Zaœwiadczenia lekarskie, w panelu Płatnika, w zakładce Zaœwiadczenia lekarskie pracodawca ma dostęp do danych dotyczšcych e-ZLA, po ich przetworzeniu w ZUS.

Zwykle pojawiajš się one po dwóch dniach od przekazania e-ZLA do ZUS. Widać tam statusy zwolnień: Wystawione, Skorygowane, Anulowane, Wsteczne – do wyjaœnienia, Wsteczne – uzasadnione medycznie, Wsteczne – nieuzasadnione medycznie. Z tego miejsca dane można wyeksportować (dla jednego lub wielu zwolnień) w postaci pliku w formacie .csv. Wyeksportowany plik zawiera wszystkie dane ze zwolnienia/zwolnień (zawartoœć wszystkich pól).

Pracodawca może bez wchodzenia na PUE ZUS wiedzieć, że pracownik otrzymał elektroniczne zwolnienie lekarskie. Może zamówić powiadamianie na adres e-mail lub SMS-em. Numer telefonu i adres e-mail można aktualizować w ustawieniach profilu.

Aby ustawić wysyłanie powiadomień, w oknie głównym portalu należy rozwinšć menu Ustawienia i wybrać Ustawienia subskrypcji. Trzeba zaznaczyć na liœcie wybrane zdarzenie i nacisnšć przycisk Ustaw subskrypcję. ?

oprac. pracownicy Centrali ZUS