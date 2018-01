ZUS zbyt szybko kwestionuje umowy o dzieło

Dzieło nie musi mieć cech indywidualnoœci w takiej mierze jak utwór. Dlatego obowišzek ubezpieczeń nie dotyczy również współwykonawców umowy rezultatu.

Brak obowišzku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów osišganych z umów o dzieło to problem, który od dawna wzbudza ogromne kontrowersje. Taki obowišzek dotyczy natomiast umów agencyjnych, zlecenia i innych umów o œwiadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczšce zlecenia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

To główny powód, dla którego ZUS szczególnie bacznie przyglšda się zawieranym umowom o dzieło i bardzo łatwo je kwestionuje. Zwykle wskazuje, że charakter i sposób wykonywania zadań powierzonych na podstawie umowy o dzieło wykazuje cechy typowe dla umów zlecenia lub umów o œwiadczenie usług.

Często zdarza się jednak, że ZUS podważa umowę o dzieło, nie majšc ku temu wystarczajšcych podstaw. Po jej przekwalifikowaniu na umowę o œwiadczenie usług, żšda opłacenia składek.

Przedsiębiorca, który nie zgadza się ze stanowiskiem Zakładu, nie jest bezbronny. Może odwołać się od tej decyzji do sšdu, majšc całkiem spore szanse na wygranš.

Ryzyko kontroli ZUS i jego ewentualne zarzuty należy jednak brać pod uwagę już na etapie konstruowania umowy o dzieło. W tym kontrakcie szczególny nacisk trzeba położyć na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie okreœlonych czynnoœci przez dziełobiorcę. Umowa o dzieło jest bowiem umowš rezultatu, a nie starannego działania.

Kwestia podwykonawstwa

Bardzo często zarzuty ZUS dotyczš właœnie tego, że umowa nie zmierza do osišgnięcia konkretnego efektu. Dotyczy to szczególnie kontraktów realizowanych przez podwykonawców, których dzieło niejako wpisuje się w całokształt prac.

O tym, że przedsiębiorcy nie sš na przegranej pozycji również w takiej sytuacji, œwiadczy wyrok Sšdu Najwyższego z 25 paŸdziernika 2016 r. (I UK 471/15). Sprawa dotyczyła płatnika składek, który otrzymał z ZUS decyzję stwierdzajšcš, że osoba, która od 28 do 30 czerwca 2010 r. oraz od 1 do 9 lipca 2010 r. wykonywała dla niego pracę na podstawie umów o dzieło, faktycznie realizowała jš na podstawie umów o œwiadczenie usług i podlegała obowišzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Przedmiotem działalnoœci odwołujšcego się były prace zwišzane z budowš i remontem gazocišgów, wykonywane zazwyczaj od marca do paŸdziernika. Do niektórych prac „pomocniczych" zatrudniał zainteresowanego. Ten na podstawie umów o dzieło wykonywał „wykopy łšcznie z podsypkš i zasypkš wykopów" pod gazocišg na okreœlonym terenie. Umowy te zawierano na różnš liczbę dni, a wskazany w nich okres zakreœlał ramy czasowe, w których dzieło miało być wykonane, a nie liczbę dni do jego realizacji. W praktyce takie prace trwały czasami kilka dni.

Po uzyskaniu zlecenia płatnik składek kontaktował się z zainteresowanym, któremu proponował wykonanie robót z wynagrodzeniem za metr bieżšcy wykopu i jego wymiar. Wysokoœć tego wynagrodzenia zależała od rodzaju gruntu, na którym realizowano wykopy. Zainteresowany œwiadczył pracę w tych samych godzinach, co pracownicy płatnika, bo dostosowywał swoje czynnoœci do prac zwišzanych z kładzeniem rur, ich zgrzewaniem i spawaniem.

Zdaniem sšdów

Sšd I instancji jednoznacznie stwierdził, że umowy zawarte przez strony w spornym okresie były umowami o œwiadczenie usług, do których na mocy przepisów szczególnych stosuje się przepisy dotyczšce zlecenia (art. 750 k.c.).

Sšd II instancji podzielił to stanowisko. Dodał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 w zwišzku z art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 paŸdziernika 1998 r. (obecnie tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1778 ze zm., dalej: ustawa systemowa) osoby wykonujšce pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczšce zlecenia, podlegajš obowišzkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Sšd odwołał się przy tym do art. 627 oraz art. 750 k.c., wskazujšc, że umowę o dzieło zalicza się do kategorii umów rezultatu, a nie umów starannego działania. Umowa o dzieło wymaga uzyskania konkretnego indywidualnie oznaczonego efektu. Dzieło nie musi mieć przy tym cech indywidualnoœci w takiej mierze jak utwór, nie zawsze musi być tworem jedynym i niepowtarzalnym lub chronionym prawem autorskim i wymagajšcym od jego wykonawcy specjalnych umiejętnoœci. Tym niemniej musi być wyrazem „kreatywnoœci, umiejętnoœci, myœli technicznej i powinno być przedmiotem zindywidualizowanym już w samej umowie".

Ostatecznie zatem sšd II instancji, odwołujšc się do stanu faktycznego, wskazał, że każde kolejne odcinki wykopów zainteresowanego składały się na całoœć budowy, a bez nich nie byłoby możliwe zrealizowanie kolejnych jej etapów. W tym sensie realna możliwoœć poddania ich sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych według reguł art. 627 k.c. istniała dopiero w momencie odbioru całoœci prac. W konsekwencji sposób wykonywania spornych umów jednoznacznie wskazuje, że były to umowy o œwiadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).

Płatnik składek wniósł skargę kasacyjnš, która zdaniem Sšdu Najwyższego zawierała uzasadnione podstawy.

Wspólny rezultat

SN jednoznacznie rozstrzygnšł o możliwoœci wykonywania umowy rezultatu przez kilka podmiotów. Uznał to za dopuszczalne. Wykonawca nie jest bowiem zobowišzany do osobistego wykonania umowy rezultatu, chyba że co innego wynika z samej umowy lub właœciwoœci umówionego rezultatu (art. 356 § 1 kodeksu cywilnego). Tym samym legalne jest powierzanie wykonania, a w szczególnoœci „podwykonania" robót budowlanych innemu podmiotowi, za którego działania lub zaniechania wykonawca odpowiada jak za własne zachowania (art. 474 k.c.). Nie oznacza to braku odpowiedzialnoœci podwykonawcy względem wykonawcy za niewykonanie zawartej pomiędzy nimi umowy w zakresie potencjalnego niewykonania częœci umowy rezultatu.

Jak wynika z treœci komentowanego orzeczenia: „umowa cywilnoprawna zawierana przez wykonawcę inwestycji budowlanej (umowa rezultatu) z jej podwykonawcami zmierzajšca w jednym procesie technologicznym oraz przyczynowo-skutkowym zwišzku współwykonania robót budowlanych dla współosišgnięcia okreœlonego obiektu z kosztorysowym wynagrodzeniem za osišgnięty rezultat nie jest umowš starannego działania, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu, przeto współwykonawcy umowy rezultatu nie podlegajš obowišzkowi ubezpieczenia społecznego w charakterze „zleceniobiorców" w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy systemowej, chyba że z okolicznoœci sprawy wynika, że podwykonawca wykonywał rozmaite usługi budowlane o charakterze czynnoœci starannego działania.

Jak uznał SN, w tej sprawie istotny był stan faktyczny, z którego wynikało, że:

- po pierwsze – płatnik składek zawierał każdš z umów o dzieło z zainteresowanym na krótkotrwałe okresy (dwie umowy: pierwsza na 8 dni, druga na 9 dni),

- po drugie – w umowach tych okreœlono termin wykonania, miejsce, zindywidualizowane rozmiary (szerokoœć, głębokoœć i długoœć wykopu) oraz podlegajšce sprawdzeniu wymagania jakoœciowe.

Strony umowy o dzieło zmierzały zatem, zdaniem SN, do osišgnięcia konkretnych rezultatów, które były uzależnione od wykonania przez zainteresowanego wykopów pod sieć gazowš o konkretnych wymiarach. A to właœnie zakwestionował ZUS.

dr Łucja Kobroń-Gšsiorowska, adwokat, BCKG Adwokaci

Bez prawa przekwalifikowania dzieła

Sšd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z 21 paŸdziernika 2016 r. (IV U 1577/15) uznał, że ZUS nie ma uprawnień do zmiany kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenia. Wskazał, że przepisy ustawy systemowej, na które powołuje się Zakład, podważajšc umowę o dzieło, majš na tyle ogólny charakter, że nie dajš podstaw do ingerencji w treœć umów stron zawartych zgodnie z ich wolš. Brakuje w nich również kryteriów kwalifikacji i podstaw unieważniania umów o dzieło zawartych przez strony. Ponadto nie zawierajš odesłania do stosowania przez ZUS kodeksu cywilnego i przewidzianych w nim konstrukcji nieważnoœci czynnoœci prawnych. Niestety póki co ten wyrok jest odosobniony.