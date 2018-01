ETPC: ukryty monitoring kasjerek w supermarkecie narusza ich prywatność

Ukryty monitoring pracowników w miejscu pracy stanowi ingerencję w ich prawo do poszanowania życia prywatnego - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Sprawa dotyczyła ukrytego monitoringu wideo pracowników w hiszpańskiej sieci supermarketów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pracodawca odkrył pewne nieprawidłowoœci, tj. różnicę między stanem magazynu a wartoœciš dziennej sprzedaży. W celu położenia kresu ekonomicznym stratom zainstalował kamery: widoczne jak i ukryte. Celem widocznych było przeciwdziałanie kradzieżom przez klientów. Kasjerki zostały o nich poinformowane. Nikt jednak ich nie zawiadomił o ukrytym monitoringu.

Kamery ukryte zarejestrowały, że kasjerki pomagały w kradzieży i same kradły (skanowały towary z koszyków konsumentów i współpracowników a następnie anulowały sprzedaż albo pozwalały im przejœć obok kasy nie płacšc za towar). Kasjerki te zostały zwolnione dyscyplinarnie, a nastšpiło to głównie na podstawie materiału wideo.

Kasjerki broniły się, że niejawny monitoring naruszał ich prawa do prywatnoœci. Hiszpańskie sšdy uwzględniły jednak materiał dowodowy w postaci nagrań z monitoringu i uznały zwolnienie za zgodne z prawem. Zdaniem sšdów monitoring był proporcjonalny, ponieważ nie istniał inny bardziej skuteczny œrodek mogšcy chronić własnoœć pracodawcy, który ingerowałby mniej w prawo do prywatnoœci skarżšcych.

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. W orzeczeniu z 9 stycznia 2018 r. stwierdzono, że ukryty monitoring pracowników w miejscu pracy stanowi ingerencję w ich prawo do poszanowania życia prywatnego. Przypomniał również, iż państwo ma pozytywny obowišzek wprowadzenia œrodków zmierzajšcych do ochrony życia prywatnego nawet w sferze stosunków między jednostkami - a nie tylko w relacji jednostka-państwo.

W orzeczeniu ETPCz wskazał, że prawa pracodawcy mogły zostać zabezpieczone innymi mniej inwazyjnymi œrodkami. Przede wszystkim pracodawca miał obowišzek udzielenia pracownicom ogólnej informacji o monitoringu przed jego zastosowaniem. Bioršc to pod uwagę Trybunał stwierdził, iż sšdy krajowe nie wyważyły odpowiednio między prawem skarżšcych do prywatnoœci oraz prawem własnoœci pracodawcy. - Doszło więc do naruszenia Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji - podsumował Trybunał.

Wyrok w sprawie López Ribalda przeciwko Hiszpanii (skarga nr 1874/13)