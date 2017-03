12. rocznica śmierci Jana Pawła II

Śmierć Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 r. była jednym z ważniejszych dla Polaków wydarzeń. Mówiło się o narodowych rekolekcjach i ogromnym wpływie pontyfikatu papieża na zwykłych ludzi.

Tymczasem dziś okazuje się, że niewiele z tego zostało. Dlatego organizacje papieskie z całego kraju wystąpiły do władz samorządowych i rządu z apelem, by podjęły one działania przypominające dorobek Ojca Świętego.

Z tego powodu w najbliższą niedzielę odbędą się koncerty i poświęcone mu msze. Ale nie ma ich dużo. W rodzinnych Wadowicach nie będzie większych uroczystości – w Państwowej Szkole Muzycznej odbędzie się jedynie koncert Capelli Cracoviensis zatytułowany „Sonaty misteryjne & Passacaglia". W Muzeum Domu Rodzinnym Ojca Świętego tego dnia nie będzie uroczystości, ale w środę odbędzie się wernisaż rzeźb poświęconych Janowi Pawłowi II. Więcej imprez zaplanowano na dzień urodzin Karola Wojtyły. – U nas uroczystości skoncentrowane są na 19 maja, dniu urodzin świętego Jana Pawła II. Wtedy odbędzie się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem nowego metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. Zaplanowano także zlot szkół, których patronem jest Jan Paweł II – poinformował ks. prałat Stanisław Jaśkowiec, proboszcz wadowickiej bazyliki.

Ale na mszach księża przypomną, że to rocznica śmierci papieża Polaka.

Uroczystości upamiętniające Ojca Świętego organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II odbędą się w niedzielę w Warszawie. Ich mottem są słowa skierowane do władz podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku. „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów" – mówił wówczas polski papież.

W ramach tych uroczystości w Warszawie w archikatedrze św. Jana Chrzciciela odbędzie się koncert papieski, a na nim po raz pierwszy zabrzmi oratoryjne dzieło „Litania do św. Jana Pawła II". O godz. 21.37 na placu Piłsudskiego zaplanowano wieczorne skupienie i modlitwę. Zabrzmi też utwór „Cisza".

Żadnych większych wydarzeń nie organizuje natomiast krakowskie Centrum Jana Pawła II. – W niedzielę w sanktuarium Jana Pawła na każdej mszy będzie się wspominać Ojca Świętego – mówi Piotr Sionko z Centrum JPII. Dodaje, że kultywowaniem pamięci o papieżu zajmuje się Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II. To tam w czwartek z inicjatywy kard. Stanisława Dziwisza organizacje papieskie podpisały apel do władz o umacnianie etosu Jana Pawła II. – Upływający czas ukazuje nam potrzebę aktywności w obszarze upowszechniania myśli Jana Pawła II. Wielkość pontyfikatu naszego wielkiego rodaka stanowi skarb, który nieustannie ubogaca pokolenia Polaków. Okazją do ponownego odkrycia i ukazania tego skarbu będzie 100. rocznica urodzin Ojca Świętego, która przypada w 2020 roku – podkreślają autorzy apelu.

Zdaniem kard. Kazimierz Nycza, metropolity warszawskiego, trzeba zadbać o to, by papieża poznali młodsi Polacy. – Urosło już pokolenie, które go nie pamięta. I tylko od nas wszystkich, od tego, co mówi się w domach, w kościele, na katechezie w szkołach, zależy, czy go pozna – dodaje metropolita. To ważne, tym bardziej że Jan Paweł II to osoba, która odegrała ważną rolę w najnowszej historii.

