W autoryzacji płatności duży potencjał ma biometria

Ricardo Campos: Polski sektor bankowy należy do najbardziej rozwiniętych na świecie. W obszarze autoryzacji transakcji szukamy nowych możliwości, które mogłyby zastąpić najbardziej powszechne obecnie kody SMS. Zaznaczę, że kody są teraz uważane przez użytkowników za bardzo wygodne i przyjazne w obsłudze. W Banku Millennium w ten sposób zatwierdzane są transakcje w systemie internetowym. Natomiast użytkownicy aplikacji potwierdzają transakcje PIN-em lub mobilnym hasłem. Rozwiązaniem, nad którym obecnie pracujemy, jest mobilny token. Może on stać się, obok biometrii, najbardziej powszechnym sposobem autoryzacji transakcji w internecie; autoryzacja będzie wykonywana wygodnie i bezpiecznie w aplikacji mobilnej. Informację o tym, że system czeka na autoryzację, otrzymamy za pomocą powiadomienia push. Obecnie z takiego rozwiązania nasi klienci mogą korzystać płacąc w internecie kartą; transakcja może być potwierdzona w aplikacji PIN-em lub jeszcze wygodniej – odciskiem palca.Priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo transakcji. Ale w miarę jak zmieniają się nawyki użytkowników bankowości internetowej i mobilnej, niezwykle ważnym elementem staje się też wygoda i szybkość. Użytkownik smartfona nie chce już przepisywać kodu z SMS-a. Wolałby jednym kliknięciem w telefonie zatwierdzić przelew czy płatność kartą. Dokładamy starań, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa naszych usług, a jednocześnie dbamy o to, żeby sposób autoryzacji był jak najbardziej przyjazny dla klientów. Dlatego wprowadzamy najbardziej nowoczesne rozwiązania, które łączą jedno i drugie, np. biometrię.Biometria ma tę przewagę nad innymi technologiami, że jest rozwiązaniem bezpiecznym, a jednocześnie bardzo wygodnym dla użytkownika. Ma potencjał, żeby stać się przyszłością w autoryzacji płatności. Wciąż jednak istnieją pewne ograniczenia w stosowaniu tej technologii. Przede wszystkim napotykamy bariery w regulacjach prawnych, które niestety często nie nadążają za technologią. Banki, polskie władze i kilka innych podmiotów intensywnie pracują nad tym, aby biometria stała się powszechnym rozwiązaniem. W Banku Millennium stale weryfikujemy i testujemy także inne możliwości, szczególnie związane z bankowością mobilną, np. potwierdzanie transakcji wspomnianym już mobilnym tokenem. Rozwiązanie to planujemy już wkrótce udostępnić naszym klientom.Innym rozwiązaniem, które jest obecnie analizowane w kontekście potwierdzania tożsamości, ale w przyszłości może być również wykorzystywane do autoryzacji transakcji, jest technologia rozpoznawania twarzy. Jest to również rodzaj technologii biometrycznej. Pozwala porównywać dane biometryczne np. z paszportu lub dowodu osobistego klienta z tak zwanym „live selfie". Polega to na tym, że użytkownik kieruje na swoją twarz telefon, a wbudowana kamera rejestruje obraz podczas ruchu głową. Obecnie ograniczeniem dla tego typu technologii w Polsce jest to, że polskie dowody osobiste nie mają jeszcze wbudowanych chipów, w których byłyby przechowywane dane biometryczne. Z kolei porównanie żywego obrazu ze zdjęciem w dokumencie nie jest rozwiązaniem zbyt bezpiecznym, bo łatwo tu o potencjalne oszustwa.