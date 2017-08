MC nie pracuje nad rozwiązaniami ograniczającymi wolność słowa w internecie

Jak przekonać szefa do awansu?

Czwartkowa Gazeta Wyborcza napisała, że rząd szykuje przepisy do walki z nieprawdziwymi informacjami w internecie i dzięki temu łatwiej zniszczy wydawców, zabierze niezależność Facebookowi i odda władzę nad internetem podległym sobie urzędnikom.

Cytowana przez Gazetę Wyborczą Gabriela Bar z kancelarii prawnej Szostek_Bar i Partnerzy, powiedziała, że "wbrew intencjom nowelizacja prawa w takim kształcie nie ma na celu ochrony wolności słowa, ale przeciwnie – jej ograniczenie.

"Dokument, na który powołuje się Gazeta Wyborcza to nie projekt ustawy, ale materiał roboczy, będący podsumowaniem spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji. Jest to jedynie zbiór pomysłów i podstawa do dalszej dyskusji" - powiedział PAP Manys.

"Zależy nam, żeby w gronie wszystkich zainteresowanych stron wypracować rozwiązania, które będą w jak największym stopniu satysfakcjonujące dla wszystkich. Przede wszystkim w kwestiach związanych z celowo rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, czy blokowaniem kont ze względu na przekonania lub określone wypowiedzi. Nikt nie ma zamiaru ograniczać wolności w internecie, a wręcz przeciwnie - chcemy by internauci i wydawcy mieli prawnie zagwarantowaną swobodę wypowiedzi przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw w sieci" – dodaje.

Rzecznik przyznał także, że informacja o wypracowywanym porozumieniu nie jest nowa. "Pani minister wielokrotnie o tym mówiła. Wiosną tego roku spotykała się, między innymi w tej właśnie sprawie, z przedstawicielami Facebooka. Zresztą Facebook jest jednym z aktywnych uczestników tej dyskusji" - wyjaśnił.

Dodał, że również inne kraje, nie tylko europejskie, próbują sobie z tym problemem poradzić i również sam Facebook próbuje znaleźć na to jakiś sposób.

Sama minister cyfryzacji Anna Streżyńska odniosła się na Twitterze do tekstu w Gazecie Wyborczej i napisała, że: "Gazeta Wyborcza odkryła po roku że poważnie rozmawiam z branżą internetową o gwarancji wolności słowa, bezpiecznym środowisku dla użytkowników, prawie do informacji".