Coraz więcej wycieczkowców w Hiszpanii

Jak informuje portal Travel News, w ciągu tego półrocza wzrost sięgnął 6,3 procent, a w ciągu tej dekady - ponad 100 procent. Najwięcej gości zanotowano w czerwcu.

Z portów na Balearach - w Palmie i Alcudii na Majorce, na Minorce, Formenterze i Ibizie - w rejs wyruszyło 1,09 miliona gości, czyli o 10 procent więcej niż w pierwszej połowie roku 2016. Szacuje się, że do końca 2017 roku liczba turystów podróżujących statkami do Hiszpanii sięgnie 8,8 miliona, a do roku 2020 roku - nawet 9,5 miliona rocznie.

Zyski z tego segmentu gospodarki wynoszą rocznie 1,3 miliarda euro. Branża daje zatrudnienie ponad 28 tysiącom ludzi.

Portem, do którego zawija najwięcej statków wycieczkowych, jest Barcelona. Na pokładach statków miasto odwiedza około milion turystów rocznie. Na drugim miejscu znajdują się Wyspy Kanaryjskie (960,8 tysiąca ludzi), a na trzecim - Baleary (754,6 tysiąca gości).