Z trzecim września nowy rozkład jazdy PKP

Zmiany w kursowaniu pociągów obejmą m.in. linie: Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki, Białystok – Warszawa, Kraków Główny – Kraków Lotnisko Balice oraz Kraków - Zakopane. Korekta rozkładu jazdy pozwala zarządcy infrastruktury na rozpoczynanie i zmianę organizacji prac remontowych.

Jak informują kolejarze, od 1 września PKP Intercity uruchomi nowe połączenie na trasie Łódź Fabryczna - Ełk. Skład IC "Zamenhoff", który dotychczas kursował w relacji Łódź Fabryczna – Białystok, zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie. Od 9 września będzie uruchomione nowe, weekendowe połączenie do Zakopanego z Bydgoszczy przez Żywiec. Przez cały wrzesień, codziennie, a nie tylko w weekendy, na trasie Warszawa – Zakopane – Warszawa będzie kursować pociąg EIC "Tatry".

Trzeciego września rusza modernizacja linii pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą Zachodnią. Dla pasażerów m.in. z Pruszkowa, Milanówka, Brwinowa czy Piastowa będzie zastępcza komunikacja autobusowa ze stolicą. Podróżni w dni robocze będą mieli do dyspozycji 46 połączeń do Warszawy i podobnie z Warszawy do Grodziska.

Na Podkarpaciu od 19 września objęty pracami odcinek Boguchwała – Czudec, będzie zamknięty. Między Boguchwałą a Jasłem zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa. Pociągi kursujące między Rzeszowem a Komańczą i Gorlicami pojadą w skróconej relacji do Jasła.

Na trasie z Wielkopolski do stolicy utrzymana zostaje dotychczasowa komunikacja, ustalona na czas modernizacji linii Warszawa – Poznań. Pociągi kursują z Poznania przez Gniezno – Inowrocław Rąbinek – Barłogi do Warszawy. Modernizacja linii Poznań – Piła wymaga zmian na szlaku Poznań Główny – Oborniki Wielkopolskie. Ruch pociągów w obu kierunkach będzie się odbywał po jednym torze, co wydłuży czas przejazdu o ok. 17 minut.

Na trasie Lublin – Warszawa wprowadzona jest komunikacja autobusowa na zamknięte dla pociągów odcinki: Lublin – Puławy Azoty oraz Dęblin – Garwolin.

Na trasie Kraków Główny – MPL Balice przejazdy będą w odstępie ok. 1 godziny (były co pół godziny), ze względu na jednotorową jazdę na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów – Podłęże i Kraków Główny – Kraków Mydlniki. Około dwa tygodnie, od 2 do 14 października, za pociągi PKP Intercity na trasie Kraków Główny – Zakopane pojadą autobusy. W tym samym czasie autobusy pojadą zamiast pociągów Przewozów Regionalnych na odcinku Skawina – Radziszów.

Pociągi ze stolicy do Białegostoku będą miały wydłużony czas przejazdu od kilku do kilkunastu minut. Spowodowane jest to ruchem jednotorowym i ograniczeniem prędkości w związku z pracami modernizacyjnymi na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia.

Na Dolnym Śląsku przewidziane są kilkudniowe zamiany w komunikacji z uwzględnieniem uruchomienia zastępczych połączeń autobusowych. Od 4 do 8 września na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna, od 3 do 22 września na trasie Międzylesie – Kłodzko Główne i od 11 do 15 września między Zgorzelcem a Lubaniem Śląskim.

Podczas weekendu, w którym wprowadzana będzie korekta rozkładu, na największych stacjach w Polsce pomocy pasażerom udzielą informatorzy mobilni oraz pracownicy punktów InfoDworzec. Zmiany w kursowaniu pociągów są ujęte w rozkładach jazdy. Informacje o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów dostępne są na stacjach i przystankach w formie plakatów, ulotek oraz na stronach przewoźnika.