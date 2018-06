Flixbus: Z Polski wyruszymy nad Bałtyk i na Ukrainę

Prawie 2 miliony pasażerów i 90 nowych miast w siatce połączeń - FlixBus podsumowuje pół roku swojej działalności w Polsce i ogłasza nowy rozkład jazdy

Flixbus przewiózł prawie 2 miliony pasażerów. W tym samym czasie pozyskał jako partnerów 11 lokalnych firm autobusowych. Jego siatka obejmie teraz 130 kierunków, w tym około 70 nowych miejscowości w Polsce i 20 za granicą.

– W nowej siatce połączeń znajdą się nie tylko największe aglomeracje, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto, ale też małe miejscowości, dotychczas słabo skomunikowane, jak Grudziądz, Mława czy Busko-Zdrój – wymienia dyrektor zarządzający FlixBus Polska Michał Leman. – W tym roku autokary FlixBusa pokonają w Polsce około 30 milionów kilometrów. Siatka połączeń tworzona przez FlixBusa opiera się na idei węzłów multimodalnych. Centra przesiadkowe FlixBusa znajdą się w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, skąd pasażerowie w ramach jednego biletu będą mogli przesiąść się i udać w dalszą podróż do wielu miast Polski czy Europy.

Idea ta uwzględnia też włączanie do rozkładu jazdy przystanków na lotniskach. Znajdą się one więc w Modlinie, Balicach (k. Krakowa) i Pyrzowicach (k. Katowic), a także w Wiedniu (Flughafen Wien). W marcu tego roku FlixBus włączył już do swojej siatki przystanek na lotnisku we Wrocławiu.

FlixBus uruchamia sukcesywnie nowe trasy. 28 czerwca ruszą autobusy na trasach (nowe pozwolenia): Warszawa - Krynica Morska, Warszawa - Bydgoszcz, Kraków - Częstochowa i Kraków - Cieszyn. Do połowy lipca przewoźnik uruchomi jeszcze dwie kolejne linie: Szczecin - Warszawa i Szczecin - Kraków.

Nową siatkę połączeń FlixBusa obsłuży 18 partnerów autobusowych, łącznie dysponujących prawie 150 autobusami i zatrudniających 600 kierowców. Wśród nich znajdują się zarówno duże spółki o wieloletniej tradycji, rodzinne firmy, jak i spółki komunalne. Model biznesowy FlixBusa zakłada ścisłą współpracę z lokalnymi przewoźnikami. Partnerzy odpowiedzialni są za codzienne operacje oraz flotę autobusów, po stronie FlixBusa leży natomiast marketing, sprzedaż, planowanie sieci, obsługa klienta, oraz rozwój biznesu i technologii.

– Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami do obsługi połączeń zaplanowanych na rok 2019 – ujawnia Kamila Zalewska, dyrektor ds. rozwoju FlixBus Polska. – 150 autobusów przeszło lub jest w trakcie procesu zmiany marki, w ramach którego autobusy są przemalowywane w barwy FlixBusa i dostosowywane do standardów firmy, obowiązujących w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Uwzględniają one m.in. odległość na nogi między siedzeniami, darmowe Wi-Fi i toalety na pokładzie.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy FlixBus przewiózł w Polsce blisko 2 mln pasażerów. Wśród najpopularniejszych celów podróży w pierwszym półroczu 2018 znalazły się Warszawa, Kraków, Wrocław, Berlin i Rzeszów. Średnie zapełnienie autobusów w tym czasie wyniosło ponad 60 procent. W drugim kwartale 2018 roku FlixBus uruchomił system rezerwacji miejsc. Polska jest pierwszym krajem, w którym system wprowadzono na wszystkich dostępnych połączeniach. Niebawem uruchomiony zostanie także pierwszy w Polsce oficjalny punkt sprzedaży FlixBusa na dworcu autobusowym Młociny (FlixShop). Oprócz tego, FlixBus ma prawie 200 punktów sprzedaży stacjonarnej, a wkrótce zakup biletu będzie możliwy także na pokładzie autobusu.

Firma planuje w kolejnych latach rozpocząć działalność na Ukrainie i w krajach nadbałtyckich, dzięki czemu Polska stanie się jeszcze istotniejszym punktem komunikacyjnym na mapie FlixBusa.