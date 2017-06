Polski Bus połączy Rzeszów z Wiedniem

- Stale rosnące zainteresowanie naszymi zagranicznymi wyjazdami sprawiło, że tuż przed wakacjami wprowadzamy nową linię i zwiększamy częstotliwość na najpopularniejszych kierunkach - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Pogonowski, dyrektor marketingu i komunikacji w PolskiBus.com.

W ramach rozkładu jazdy nowej linii P22 wyjazd z Rzeszowa planowany jest na godzinę 13.00, a na miejsce autokar dojedzie o godzinie 22.45. Natomiast kurs powrotny będzie zaczynał się na Dworcu OBB Postbus w Wiedniu o godzinie 23.45. Do Rzeszowa autokar przyjedzie o godzinie 9.30.

Również od 22 czerwca pasażerowie z Krakowa będą mogli skorzystać z dodatkowego, czwartego kursu do Pragi. Start przewidziany jest na 15.45 z dworca MDA, koniec podróży planowany jest na godzinę 23.10, a powrót do Polski odbędzie jest o godzinie 00.30.

Wrocław zyskuje zaś kolejny, drugi kurs do Budapesztu o godz. 21.00, natomiast podróżni z Krakowa jadący do Budapesztu wsiądą na pokład autokaru o godzinie 00.45, by dotrzeć na miejsce o 7.45. W trasę powrotną autokar wyruszy o godzinie 10.40.