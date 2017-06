Fryckobus zawiezie turystów do Żelazowej Woli

fot. chopin.museum/pl

Foto: Materiały promocyjne

Fryckobus to nowe bezpłatne połączenie turystyczne z Sochaczewa do Żelazowej Woli. Specjalnie oznakowany autobus miejski będzie kursował do końca sezonu turystycznego we wszystkie weekendy i dni wolne