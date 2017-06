Koleje Śląskie - w wakacje trudniej w Beskidy

Koleje Śląskie przedstawiły szczegóły zmian w nowym rozkładzie jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od najbliższej niedzieli, 11 czerwca, do 2 września. Przedstawiciele przewoźnika przyznają, że kształt skorygowanego rozkładu w dużej części wynika ze wzmożonych remontów, prowadzonych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Z utrudnieniami muszą liczyć się podróżni na wszystkich liniach przechodzących przez stację Katowice Ligota, tj. S4 (Sosnowiec Główny – Katowice – Tychy Lodowisko), S5 (Katowice – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń), S6 (Katowice – Wisła Głębce) oraz S7/S71 (Katowice – Rybnik – Racibórz/Bohumin).

Ze względu na zaplanowane tam prace remontowe, godziny przyjazdów i odjazdów pociągów z tych tras będą ulegały zmianom. Dodatkowo od 10 lipca do 2 września część pociągów będzie kursować drogą okrężną przez Hajduki i Radoszowy, z pominięciem przystanku Katowice Brynów. Kumulacja prac nastąpi między 1 a 10 sierpnia - wówczas za cztery pociągi na odcinku Katowice – Tychy Lodowisko Koleje Śląskie wprowadzą zastępczą komunikację autobusową.

Autobusy zamiast pociągów będą również kursować na linii S7 (Katowice – Racibórz). Ze względu na remont w okolicach Łukowa Śląskiego, od 12 do 25 czerwca wszystkie pociągi Kolei Śląskich pojadą objazdem przez Jejkowice, z pomięciem odcinka Rybnik - Sumina. Po pasażerów z pominiętych stacji przyjadą autobusy.

Remontowany będzie również fragment linii S6 (Katowice – Wisła Głębce) - między 20 lipca a 2 września zarządca infrastruktury zaplanował zamknięcie odcinka pomiędzy stacjami Wisła Obłaziec i Wisła Głębce; pociągi zastąpi tam komunikacja autobusowa.

Połączenie do Wisły należy do bardzo popularnych, dlatego w rozkładzie jazdy od 11 czerwca przybędą dwa połączenia w relacji Katowice – Wisła Głębce – Katowice. Dodatkowo w weekendy jeden kurs z Wisły zostanie wydłużony do Gliwic, dzięki czemu możliwy będzie powrót bez przesiadek do tego miasta oraz m.in. do Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe są niezbędne i finalnie prowadzą do poprawy jakości infrastruktury kolejowej. Niemniej jednak w przypadku remontów na linii Katowice – Wisła Głębce wydaje nam się, że mogłyby być one zaplanowane w bardziej przyjazny sposób – nie tylko dla przewoźnika, ale przede wszystkim dla pasażerów. Wakacje to okres, gdy kursy do Wisły cieszą się szczególną popularnością - mówi rzecznik Kolei Śląskich Michał Wawrzaszek.

Dobrą wiadomością dla podróżnych jest wprowadzenie przez Koleje Śląskie postoju na przystanku Dąbrowa Górnicza Pogoria - łącznie zatrzyma się tutaj ponad 20 pociągów kursujących na linii S1 (Częstochowa – Katowice – Gliwice). Dodatkowy przystanek umożliwi dojazd i powrót do zbiornika wodnego Pogoria I - popularnego miejsca wypoczynku. Bez przesiadek będą mogli tu przyjechać zarówno podróżni z Gliwic, jak i z północnej części regionu.

- Wkład w to przedsięwzięcie miał również zarządca infrastruktury. Na nasz wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się przywrócić możliwość korzystania z peronów. Mamy nadzieję, że całość tej inicjatywy spotka się z przychylnością mieszkańców – dodaje rzecznik.

Więcej informacji na temat obowiązujących od 11 czerwca zmian w rozkładzie jazdy można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich i uzyskać, dzwoniąc na infolinię przewoźnika.