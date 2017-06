TGV zmienia nazwę na InOui

Rzecznik przewoźnika potwierdził informację dziennika „Le Parisien".

InOui z wygodnymi siedzeniami, wagonem restauracyjnym i z dostępem do Wi-Fi mają być wersją premium taniej marki Ouigo, wprowadzonej przez przewoźnika w 2013 roku. Nowy skład pokazano mediom na dworcu Montparnasse w Paryżu. Pierwsze pociągi pojawią się na torach od 1 lipca, jednocześnie z uruchomieniem połączenia TGV Atlantique z Paryża przez Rennes do Bordeaux. Nowe składy będą wprowadzane do końca 2018 roku — podaje SNCF.

Portal internetowy voyages-sncf zmieni nazwę na oui-sncf. Nową nazwą kolej chce ujednolicić ofertę obejmującą Ouigo, transport autokarami Ouibus i wynajm samochodów OuiCar.