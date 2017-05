W czerwcu korekta rozkładu jazdy pociągów

Jak informują PKP PLK, zmiany związane są z koniecznością zapewnienia sprawnego kursowania pociągów podczas prowadzonych modernizacji i remontów linii związanych z realizacją największego od lat programu inwestycyjnego.

W trakcie modernizacji linii kolejowej Poznań – Warszawa będzie kursowało 12 par pociągów PKP Intercity. Pociągi z Warszawy pojadą trasą przez Gniezno, gdzie będą miały dodatkowy postój. Dla większości pociągów zaplanowano ponadto dodatkowy postój na stacji Poznań Wschód. Poza tym cztery pary pociągów zatrzymają się na stacji Inowrocław Rąbinek. Podróż na trasie Warszawa – Poznań wydłuży się o 40 - 60 minut.

Ceny biletów na pociągi TLK i IC, kursujące na trasie Warszawa – Poznań, zostaną obniżone o około 10 procent. Przykładowo za podróż z Poznania do Warszawy pasażer zapłaci 54 złote 90 groszy, a nie, jak do tej pory, 61 złotych.

W ruchu regionalnym pociągi zostaną zastąpione autobusami, które od 12 czerwca zapewnią podróż pomiędzy Koninem i Poznaniem. Czas przejazdu na odcinku Konin – Września, w zależności od pory dnia i natężenia ruchu drogowego, wyniesie od godziny 20 minut do godziny 40 minut.

Na trasie Warszawa - Lublin w związku z modernizacją linii, od 11 czerwca zmienia się organizacja ruchu bezpośrednio na trasie i okolicznych liniach. Pociągi z Warszawy do Lublina pojadą przez Lubartów, Parczew, Radzyń Podlaski, Łuków, Siedlce i Mińsk Mazowiecki, z postojami we wszystkich tych miejscowościach. Czas podróży na trasie Lublin – Warszawa wydłuży się o około 30 – 40 minut.

Na czas modernizacji PKP Intercity obniży ceny biletów na całej trasie Warszawa – Lublin oraz na odcinkach pośrednich. Rabat wyniesie od kilku do kilkudziesięciu procent. Przykładowo za bilet z Warszawy do Lublina podróżni zapłacą 30 złotych 90 groszy, a nie jak dotychczas prawie 40 złotych.

Modernizacja wpłynie również na kursowanie pociągów jadących z południa i zachodu Polski. Pasażerowie z Krakowa, Katowic, Kielc oraz Wrocławia dojadą składami PKP Intercity do Dęblina. Stamtąd zostaną zabrani autobusami do Lublina. Po drodze autokary zatrzymają się również w Nałęczowie i Puławach. Liczba pociągów z południa Polski (Kraków, Kielce, Katowice, Wrocław), kursujących przez Radom, pozostanie bez zmian.

Ze względu na prowadzone prace na odcinku Garwolin – Lublin nie będą kursowały tamtędy pociągi. Składy dojadą tylko do Garwolina. Zamiast pociągów Kolei Mazowieckich na odcinku Garwolin – Dęblin pojadą autobusy. Podróż między Lublinem a Dęblinem, w zależności od przewoźnika, wydłuży się od 30 do 45 minut, między Garwolinem a Dęblinem - o ok. 80 minut.

Od 11 czerwca, na trasie z Krakowa do Zakopanego, o 14 minut skróci się czas przejazdu najszybszego pociągu. To efekt budowy nowej łącznicy kolejowej w Suchej Beskidzkiej. W mieście będzie też nowy przystanek – Sucha Beskidzka Zamek.

Szybciej o kilka minut pojadą pociągi na trasie z Wrocławia do Jeleniej Góry. Stacja Jelenia Góra po modernizacji zapewni pasażerom bardziej komfortową obsługę. Będzie dodatkowy dojazd nad morze. Dzięki pracom PLK wracają wakacyjne połączenia na trasie Sławno – Darłowo.

Wraz ze zmianą rozkładu jazdy mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji dodatkowy pociąg do Warszawy. Kolejnymi nowościami w rozkładzie będą połączenia weekendowe. Mieszkańcy miejscowości Zwardoń i Żywiec zyskają pociąg do stolicy.

Dodatkowo, zostanie uruchomiony skład kursujący na trasie z Węglińca, przez Bolesławiec, Legnicę, Łódź, Warszawę do Białegostoku. Oba połączenia obsługiwane będą przez pojazdy Dart. Natomiast od 15 czerwca do Szklarskiej Poręby ze stolicy pasażerowie dojadą składem EIC.

Ponadto, od 11 czerwca pociąg EIC Tatry relacji Warszawa – Zakopane będzie kursował codziennie, a nie, jak do tej pory, jedynie w weekendy. Dodatkowo, w Mogilnie zatrzymają się dwa pociągi relacji Gdynia – Wrocław, natomiast w Piotrkowie Trybunalskim będzie się zatrzymywał skład relacji Gdynia – Zakopane, z wagonami do Zagórza, Krynicy i Przemyśla.