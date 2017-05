Polbus-PKS przewoźnikiem The World Games

- Cieszę się, że sfinalizowano współpracę spółki Polbus-PKS Wrocław i MPK. We Wrocławiu odbędzie się wspaniałe wydarzenie, które będzie promowało uprawianie sportu i Polskę. Mam nadzieję, że sportowcy i turyści odwiedzający Wrocław zapamiętają wysoką jakość usług transportowych świadczonych przez polskich przewoźników - mówi o porozumieniu minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Dzięki Światowym Igrzyskom Sportowym The World Games 2017 miasto stanie się na dwa lipcowe tygodnie sportowym centrum świata. W wydarzeniu udział weźmie ponad 3,5 tys. sportowców ze 100 krajów świata, a 31 widowiskowych dyscyplin rozegranych zostanie na 24 arenach. W stolicy Dolnego Śląska pojawi się plejada najlepszych zawodników reprezentujących efektowne, a często także egzotyczne konkurencje. Dla kibiców będzie to wyjątkowa okazja, by poczuć niepowtarzalną atmosferę wielkiego sportowego święta i przy okazji zaczerpnąć sportowych inspiracji.

The World Games 2017 wymaga także specjalnej obsługi logistycznej, która w wyniku wygranego przetargu powierzona została firmie Polbus-PKS Wrocław - spółce Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Do realizacji zadania wykorzystywanych będzie do 60 autobusów dziennie, a wartość kontraktu przekroczy kwotę 800 tys. złotych. Ponad 60-letnie doświadczenie w obsłudze przewozów autokarowych oraz flota ponad 150 komfortowych autobusów i busów pozwala przewoźnikowi na sprostanie najbardziej wymagającym zadaniom, także największym imprezom sportowym.