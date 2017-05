PKS Polonus pojedzie do Lublina i Stalowej Woli

Sprzedaż biletów PKS Polonus na obu liniach wystartowała dzisiaj, równolegle w serwisie przewoźnika i na platformie Polskiego Busa. Jest to zacieśnienie współpracy z tym serwisem (od marca oferuje on na swojej platformie sprzedażowej bilety państwowego przewoźnika). W efekcie klienci Polskiego Busa będą mieli do wyboru 13 kursów dziennie z i do Lublina.

- Uruchomienie 5 ekspresowych połączeń dziennie na trasie Warszawa - Lublin ma tym większe znaczenie dla pasażerów, że dokonuje się w przeddzień rozpoczęcia długoterminowych remontów na linii kolejowej Warszawa - Lublin. Liczymy, że nowoczesny tabor skierowany do obsługi tej trasy, dogodne godziny połączeń oraz atrakcyjne ceny biletów spotkają się z dużym i stałym zainteresowaniem ze strony pasażerów tak PKS Polonus, jak i Polskiego Busa – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Maciej Acedański, prezes PKS Polonus.

Wszystkie kursy na trasie Warszawa - Lublin realizowane będą przez autokary marki ADL Plaxton. Z Dworca Zachodniego odjazdy planowane są na godz.: 5.30, 8.15, 12.00, 15.30 i 17.00, natomiast spod Pałacu Kultury i Nauki autobusy będą odjeżdżały 15 minut później niż z przystanku początkowego. Z kolei odjazdy z Dworca Autobusowego w Lublinie w kierunku stolicy zostały zaplanowane na godz.: 6.30, 10.00, 12.30, 16.15 i 20.00.