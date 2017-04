W majówkę na torach dodatkowe pociągi do Zakopanego

Jak podkreślają przedstawiciele Kolei Małopolskich, oferta skierowana jest do podróżnych, którzy planują zarówno pięciodniowy wypoczynek na Podhalu, jak i jednodniowy wypad do stolicy Tatr i pozwala ominąć zwykle zakorkowaną w takich terminach „zakopiankę".

Połączenie będzie obsługiwane pociągami Impuls, wyposażonymi m.in. w bezprzewodowy internet.

W najbliższą sobotę pociąg wyjedzie ze stacji Kraków Główny o godzinie 7.36, aby po trzech godzinach jazdy dotrzeć do Zakopanego. W drogę powrotną wyruszy tego samego dnia o godz. 16. Natomiast 3 maja zaplanowano kursy: o 11.21 z Krakowa do Zakopanego (przyjazd 14.21) oraz o 16.40 z Zakopanego do Krakowa (przyjazd 19.34).

Po drodze, oprócz stacji Kraków Główny, pociągi zatrzymają się na najważniejszych przystankach trasy – m.in. w Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckoronie, Suchej Beskidzkiej czy Nowym Targu.

Spółka samorządowa Koleje Małopolskie (KMŁ) wozi pasażerów od grudnia 2014 roku. Razem z Przewozami Regionalnymi obsługuje linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie w ramach SKA działają trzy takie linie: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko, SKA2 Kraków Główny - Miechów/Sędziszów oraz SKA3 Kraków - Tarnów i Tarnów - Nowy Sącz - Piwniczna/Krynica.