TT-Line łączy Świnoujście z Bornholmem

Prom na Bornholm będzie kursował latem raz w tygodniu - w każdą sobotę. Rejs potrwa około 5 godzin.

- Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie połączenie drogą morską na duńską wyspę będzie cieszyło się sporym zainteresowaniem zarówno polskich jak i niemieckich turystów. TT-Line daje pasażerom możliwość dotarcia na Bornholm wygodnie i szybko – mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Aneta Wencel, dyrektor zarządzająca TT-Line Polska.

- Wierzymy, że bezpośrednia linia ze Świnoujścia do Ronne pozwoli nam zdobyć serca turystów, którzy dotychczas byli zmuszeni do korzystania z innych, mniej komfortowych połączeń. Wyspa oferuje wiele atrakcji: spotkanie z piękną naturą, majestatyczne klify, doskonałe przestrzenie do wspinaczki i wyjątkową pogodę, która zachęca do zwiedzania i wypoczynku na piaszczystych plażach. Warto poznać również fascynującą historię i kulturę Bornholmu. Zaletą wyspy jest możliwość wykupienia noclegów na każdą kieszeń – dodaje Wencel.