Francuskie koleje sparaliżowane do niedzieli

Francuzów czekajš kolejne utrudnienia w podróżowaniu. Szczególnie we znaki da im się protest kolejarzy. Strajk, który rozpoczšł się wczoraj wieczorem, potrwa do niedzieli rano

Według wstępnych szacunków, trzeci kilkudniowy strajk kolejarzy w marcu da się mniej we znaki niż poprzednie, ale i tak trzeba będzie swoje odstać na peronie, a potem wcisnšć się do wagonu lub szukać alternatywnego sposobu dojechania do pracy, a wieczorem do domu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Najboleœniej strajk odczujš mieszkańcy Langwedocji nad Morzem Œródziemnymi i Normandii, gdzie pocišgi będš kursować w bardzo ograniczonym zakresie. Na trasę wyjadš tylko dwa na pięć przewidzianych rozkładem jazdy składów poœpiesznych. W regionie stołecznym podróżni mogš liczyć na co drugš szybkš kolejkę podmiejskš na najruchliwszej linii w Europie - RER A- i na jeden na trzy pocišgi RER B łšczšce Paryż z lotniskiem Roissy.

Kolejarze domagajš się rezygnacji z rzšdowego planu reformy kolejnictwa - przewidziana jest zmiana statusu zawodowego kolejarza i otwarcie rynku na konkurencję. Prezydent Emmanuel Macron we wczorajszym wywiadzie telewizyjnym stanowczo podkreœlił, że zmiany prawa zostanš jednak wprowadzone.