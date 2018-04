Wycieczkowce pozwolą zarobić polskim portom

Norwegian Getaway, który w czerwcu 2017 roku odwiedził Gdynię, to największy statek pasażerski, jaki wpłynšł do polskich portów. Ma długoœć 325 m, ponad 2 tysišce kabin dla niemal 4 tysięcy pasażerów oraz załogę liczšcš 1,5 tysišca ludzi.

Trójmiejskie porty zwiększš przychody z obsługi statków pasażerskich. Skorzystajš też miasta: każdy z pasażerów zostawi w Gdańsku i Gdyni około 80 euro

Po największych w historii przeładunkach towarów porty w Gdańsku i Gdyni szykujš się do rekordowych wyników w obsłudze statków pasażerskich. Gdynia rozpoczyna tegoroczny sezon wycieczkowców z poczštkiem przyszłego miesišca: 9 maja wpłynie do portu prawie 300-metrowej długoœci Orchestra, a trzy dni póŸniej 135-metrowy Ocean Majesty. Wydarzeniem ma być też wizyta 21 czerwca słynnej Queen Elizabeth. Największym statkiem wycieczkowym w tym roku będzie jednak Mein Schiff 1, mierzšcy 316 m, który pierwszy raz przypłynie 21 maja, a w całym sezonie odwiedzi gdyński port szeœć razy. W sumie do 19 paŸdziernika Gdynię odwiedzš 54 statki wycieczkowe.

Jeszcze większej liczby statków pasażerskich, choć nie tak spektakularnych, jak te, które odwiedzajš Gdynię, spodziewa się Port Gdańsk. Zaplanowano aż 74 wizyty. To rekordowa liczba w historii gdańskiego portu. Już 18 kwietnia spodziewana jest 160-metrowa Astoria, pływajšca pod banderš Portugalii, a w końcu kwietnia przypłynie kolejna jednostka – Hanseatic pod banderš wysp Bahama.

Morski ruch turystyczny stanowi coraz ważniejsze Ÿródło przychodów trójmiejskich portów. Dla portu w Gdańsku przyniósł w 2017 roku ponad milion złotych przychodów.

Ale zyskujš także miasta. W sumie na pokładzie 63 wycieczkowców przypłynęło w ubiegłym roku do Gdańska ponad 31 tysięcy ludzi. Ocenia się, że mogli oni łšcznie wydać co najmniej 2,5 mln euro. Według danych Cruise Baltic œrednie wydatki pasażera w porcie wynoszš bowiem ok. 80 euro. Przeznaczane sš one głównie na zwiedzanie, transport, pamištki i inne zakupy.

Według danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej w ubiegłorocznym sezonie letnim (od czerwca do sierpnia) Gdańsk odwiedziło ponad 236 tys. zagranicznych turystów. W tym samym czasie do Portu Gdańsk zawinęły statki przewożšce łšcznie ponad 22 tys. pasażerów.

– Zestawienie tych liczb pokazuje istotnš rolę, jakš odgrywa Port Gdańsk w obsłudze zagranicznego ruchu turystycznego – podkreœlajš przedstawiciele władz gdańskiego portu.

Gdański port stara się zwiększać przepustowoœć portu wewnętrznego. Zwiększenie liczby przyjmowanych statków w 2017 i 2018 roku zawdzięcza też lepszym działaniom marketingowym i handlowym. Wczeœniej do portu wpływało rocznie ok. 30 statków pasażerskich. Kolejny wzrost ma przynieœć m.in. wprowadzenie przez Polskš Żeglugę Bałtyckš drugiego promu na linii Gdańsk – Nynashamn. Jednostka jest jeszcze w stoczni, ale po oddaniu jej do użytku liczba pasażerów wzroœnie.

Porty starajš się też pozyskiwać nowych partnerów biznesowych z branży turystyki morskiej na międzynarodowych imprezach targowych. Podczas ubiegłorocznych targów Seatrade Europe w Hamburgu rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontrahentów prowadzili m.in. przedstawiciele portu w Gdyni.

Z kolei w marcu tego roku Gdynia i Gdańsk wspólnie wzięły udział w targach Seatrade Cruise Global Miami. To największe na œwiecie spotkanie branży wycieczkowej, a jego lokalizacja nie jest przypadkowa – to region Karaibów, gdzie najważniejsi armatorzy majš swoje centrale. Jest to też miejsce operowania największej liczby wycieczkowców na œwiecie. Obydwa trójmiejskie porty na wspólnym stoisku prezentowały Polskę pod hasłem „Destination Poland".

– W ostatnim czasie zwiększa się zainteresowanie turystów podróżami morskimi na akwenach, które dotychczas miały niewielkie znaczenie w obsłudze turystyki morskiej, w tym w regionie Morza Bałtyckiego – mówi Adam Meller, prezes Zarzšdu Morskiego Portu Gdynia.

Jego zdaniem sektor morskiej turystyki wycieczkowej pozwala wykorzystać duży potencjał miast i obszarów nadmorskich. – Ważne jest rozwijanie specyficznej oferty ukierunkowanej na pasażerów statków wycieczkowych. Duża ich częœć wraca w kolejnych latach, oczekujšc nowych doœwiadczeń – podkreœla Meller.

Dla zwiększenia ruchu pasażerskiego ważne będš nowe inwestycje. W Gdyni w ramach planowanej budowy portu zewnętrznego rozważane jest m.in. stworzenie stanowiska dla cruizerów, dużych statków pasażerskich, które obecnie cumujš przy Nabrzeżu Francuskim.

Z kolei w Gdańsku planowany jest terminal pasażerski, który mógłby przyjmować jeszcze większe jednostki niż dotychczas. Usprawniłby także prowadzenie odpraw pasażerów.

– Chcemy wykorzystać walory turystyczne regionu i gdańskie lotnisko, aby uczynić port jeszcze bardziej atrakcyjnym – zapowiadajš przedstawiciele gdańskiego portu.

Inwestycja ma otworzyć nowe możliwoœci biznesowe dla firm działajšcych na terenie portu, które zajmujš się np. zaopatrzeniem. Nowoczesny terminal pozwoliłby na prowadzenie prac serwisowych na statkach i ich kompleksowe naprawy.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2020 rok. W jej ramach zmodernizowane zostanš drogi i linie kolejowe w porcie. Natomiast w gdańskiej dzielnicy Stogi, sšsiadujšcej z portem od strony wschodniej, rozwinie się baza noclegowa i gastronomiczna.

Łukasz Greinke, prezes Morskiego Portu Gdańsk

Planujemy m.in. rozwijać infrastrukturę portu właœnie pod kštem obsługi turystów. W ramach budowy Portu Centralnego chcielibyœmy zlokalizować terminal umożliwiajšcy prowadzenie odpraw zagranicznych i awizację jeszcze większych niż dotychczas jednostek. Te „pływajšce miasteczka" trzeba przecież zaopatrzyć w różne towary i zasilić w paliwo. Profesjonalny terminal umożliwia również wymianę załogi i pasażerów. Znaczne poszerzenie oferty dla wycieczkowców będzie też oznaczać potrzebę poszerzenia bazy noclegowej, dzięki czemu rozwijać się będš mogły dzielnice przyległe do portu.