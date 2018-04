Stocznie pełne statków dla turystów

Organizatorzy rejsów wycieczkowych zamówili 106 nowych statków, które majš wejœć do służby w cišgu najbliższych 10 lat. Do roku 2027 po morzach i oceanach będzie pływało ich więc 472

Jak wynika z tegorocznego raportu magazynu „Cruise Industry News”, po wycofaniu starych jednostek łšczna liczba statków turystycznych wzroœnie o 86, co oznacza powiększenie œwiatowej floty o 22 procent. Jeœli przeliczyć to na liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów, okazuje się, że do 2027 roku uroœnie ona o 48 procent, z obecnych 26,7 miliona do 39,6 miliona.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Analiza cen biletów na rejsy i wydatków na pokładach pokazuje, że obroty armatorów zwiększš się do 59 miliardów dolarów (z 40 szacowanych na ten rok). Zysk sięgnie 9 miliardów dolarów, zakładajšc jednak, że wysokoœć marży utrzyma się na poziomie z 2017 roku (dane oparte sš o informacje giełdowe trzech największych organizatorów rejsów).

Najwięcej turystów wsišdzie na statki w Ameryce Północnej. W 2018 roku z tej częœci œwiata pochodzić będzie około 55 procent wszystkich pasażerów wycieczkowców. Na kolejnym miejscu zestawienia znalazły się Europa (27,8 procent udziału w rynku) i region Azji i Pacyfiku (17,4 procent).

Zdaniem autorów raportu za dziesięć lat sytuacja nieco się zmieni. Nastšpi spadek liczby klientów z kontynentu północnoamerykańskiego. Nawet wówczas ich udział w rynku rejsów wycieczkowych sięgnie jednak 51 procent. Na znaczeniu wzroœnie za to Europa. Ze Starego Kontynentu pochodzić będzie 31,5 procent pasażerów wycieczkowców. Praktycznie nic nie zmieni się na rynku rejsów w regionie Azji i Pacyfiku. Łšcznie z tej częœci œwiata pochodzić będzie 17,5 procent wypoczywajšcych na statkach turystów. Analitycy zapowiadajš, że w dalszej przyszłoœci wzroœnie jednak liczba turystów wypływajšcych z Chin.