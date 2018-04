Francja - drugi dzień strajku kolejarzy

RER A, najbardziej ruchliwa linia podmiejska w Europie, i RER B będš kursowały normalnie. To dobra wiadomoœć dla przylatujšcych na lotnisko de Gaulle'a, do którego dojeżdża kolejka. Na innych liniach podmiejskich trzeba będzie długo czekać na pocišgi

Dziœ we Francji trwa drugi dzień ucišżliwego dla podróżnych strajku kolejarzy przeciwko reformie ich sektora.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pasażerowie majš nadzieję, że uniknš takich sytuacji, do jakich doszło wczoraj, gdy nie można było się wepchnšć do wagonu. Jeden z podróżnych mówił, że wszyscy byli bardzo œciœnięci, a wyruszyć w drogę trzeba było nawet o dwie godziny wczeœniej niż normalnie.

Według ekspertów, doszło do próby sił między potężnymi zwišzkami zawodowymi kolejarzy a ekipš prezydenta Emmanuela Macrona. Wielkim znakiem zapytania jest, która strona ustšpi. Kolejarze nie chcš, by odbierano im przywileje i zmieniano ich status zawodowy. Bojš się też prywatyzacji. Władze twierdzš, że reformy sš konieczne, bo co roku do kolei dopłaca się 14 miliardów euro, a efektów tego dokapitalizowania nie widać.