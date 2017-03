Rowery popłyną specjalnym promem

Latem 2017 roku uruchomione zostanie nowe międzynarodowe połączenie promowe między Kopenhagą i Malmö. Umożliwi ono wygodną przeprawę przez cieśninę Sund jednorazowo 36 pasażerom wraz z ich rowerami. Jest to pierwsze w tym regionie transgraniczne połączenie morskie stworzone specjalnie z myślą o rowerzystach – choć będą mogły skorzystać z niego także osoby bez rowerów.

Prom kursować będzie między położonym w pobliżu Kopenhagi, miasteczkiem Dragor i Limhamn - zachodnią dzielnicą Malmö. Prom rowerowy to w rzeczywistości przekształcona i przystosowana specjalnie do nowej roli łódź rybacka o nazwie M/S Elefanten, zbudowana w 1940 roku. Trasa promu pokrywa się z przebiegiem mostu Öresund. Po otwarciu w 2000 roku mostu nad cieśniną Sund bezpośrednie połączenia promowe między Malmö i Kopenhagą zostały zlikwidowane. Funkcjonuje morska przeprawa promowa, ale dla rowerzystów jest długa i skomplikowana. Aby dostać się na pokład statku pasażerskiego, należy udać się do miasta Helsingor, prawie 50 km na północ od Kopenhagi, a następnie pokonać dystans około 70 km ze szwedzkiego Helsingborga do Malmö. Rowery można także przewozić pociągiem przez tunel i most Öresund (koszt równy jest cenie jednego biletu dla dziecka). Stąd pomysł promu przystosowanego specjalnie do potrzeb rowerzystów.

Nie jest to w Skandynawii idea zupełnie nowa, podkreśla portal stateofgreen.com. W Szwecji takie połączenie dowozi pasażerów z rowerami na popularną wśród turystów wyspę Olandię. Natomiast w Finlandii statki dla rowerzystów kursują między szwedzkojęzycznymi Wyspami Alandzkimi. Archipelag duńskich wysp również ma wiele połączeń promowych dla rowerów, a Dania już planuje kolejne takie połączenie międzynarodowe - tym razem z Niemcami, przez położoną na południu kraju Zatokę Flensburską.