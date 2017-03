Unijna młodzież pojedzie koleją

To odpowiedź na propozycję z europarlamentu, by każdy 18-latek w UE dostawał darmowy bilet Interrail.

Zaproponowana w poniedziałek inicjatywa Komisji nosi nazwę "Move2Learn, Learn2Move" ("Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować"). 2,5 mln euro mają pochodzić z budżetu programu wymiany szkolnej i studenckiej Erasmus+. Jak informuje KE, jest to jednorazowe przedsięwzięcie związane z 30. rocznicą powstania Erasmusa.

Darmowe bilety na podróż do dowolnego kraju UE, które kosztują nie więcej niż 350 euro (w wyjątkowych sytuacjach do 530 euro, np. w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika) będzie można wygrać. Udział w konkursie będą mogły wziąć klasy szkolne, do których chodzą uczniowie w wieku co najmniej 16 lat i które działają w sieci eTwinning, ułatwiającej międzynarodową współpracę szkół. Darmowe bilety będą wręczane za najlepsze projekty w ramach eTwinning w każdym z uczestniczących krajów.

Zwycięzcy będą mogli wybrać się w maksymalnie dwutygodniową podróż do wybranego kraju UE w dowolnym terminie między sierpniem 2017 roku a grudniem 2018 roku. W zależności od decyzji rodziców i nauczycieli uczniowie będą mogli podróżować w grupie w ramach wycieczki szkolnej lub indywidualnie.

W pierwszej kolejności z inicjatywy skorzysta 5 tys. młodych mieszkańców UE. Jeżeli pula pieniędzy nie zostanie wyczerpana, to kolejne 2 tys. osób będzie mogło otrzymać darmowe bilety na podróż po UE.

Komisja zaznacza też, że podróż musi być "ekologiczna", co oznacza, że preferowane mają być środki transportu o małej emisji dwutlenku węgla, jak kolej. Niektórzy przewoźnicy zadeklarowali wsparcie dla inicjatywy KE i oferują uczestnikom specjalne zniżki. Są to: Aegean Airlines, Air Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, Brussels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Express, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus, SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vueling i Westbahn.

Zdaniem unijnego komisarza ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibora Navracsicsa inicjatywa ta umożliwi młodym ludziom odkrywanie różnych europejskich krajów i kultur oraz zdobywanie osobistych doświadczeń związanych z tymi podróżami. - 30-lecie programu Erasmus będzie okazją, aby zaprezentować kolejny przykład unijnego trafnego przedsięwzięcia, które zbliża ludzi i pomaga im przekonać się, co to znaczy być Europejczykiem - mówi Navracsics.

Z kolei komisarz ds. transportu Violeta Bulc wskazała, że propozycja KE ma też zachęcać młodych ludzi nie tylko do odkrywania Europy, ale i do podróżowania w sposób przyjazny dla środowiska. - Cieszę się, że możemy liczyć na czynny udział przewoźników, dzięki którym inicjatywa będzie się prężnie rozwijać - oświadczyła Bulc.

Przedstawiona w poniedziałek inicjatywa KE to odpowiedź na ubiegłoroczną propozycję, jaka wyszła z Parlamentu Europejskiego: aby każdy 18-latek w UE otrzymywał na urodziny darmowy bilet Interrail na podróż koleją po Europie. Pomysł ten wypromował szef fakcji chadeckiej w europarlamencie Niemiec Manfred Weber, który przekonywał, że w ten sposób UE trafi "do serc i umysłów" młodych ludzi.

Jednak propozycja Komisji ma dużo mniejszy rozmach niż pomysł Webera, który w poniedziałek nie krył niezadowolenia. - Komisja Europejska mogła wykorzystać okazję związaną z 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich i zaprezentować ambitną i oryginalną propozycję, która obudziłaby w ludziach entuzjazm wobec Unii Europejskiej. Byłby to sygnał nowego początku. Żałuję, że przedstawiony plan to stracona szansa - ocenia Weber.

Dodał, że jego pomysł w sprawie darmowych biletów Interrail dla 18-latów nie jest martwy. - Będziemy walczyć o to, by budżet UE na 2018 rok uwzględnił tę propozycję. Przekonanie krajów członkowskich i Komisji Europejskiej zajmie nam dużo czasu, ale jesteśmy gotowi stoczyć tę bitwę - dodaje Weber.