Symfonia Mórz szykuje się do pierwszego rejsu z pasażerami

Ma 362 metry długoœci, 18 pokładów i może zabrać prawie 6,7 tysišca pasażerów, których obsługuje 2,2 tysišca członków załogi – największy statek pasażerski œwiata Symphony of the Seas (z ang. Symfonia Mórz)

Największy nie znaczy jedyny. Armator Royal Caribbean International dysponuje już jednš takš jednostkš pod nazwš Harmony of the Seas. Ta klasa statku nazywana jest Oasis i pływajš już dwa mniejsze statki tej klasy - Oasis of the Seas i Allure of the Seas.

Symphony ma siedem stref rozrywki. Sš tu wielopoziomowe zjeżdżalnie wodne, w tym najwyższa, 10 piętrowa. Poza tym aqua park dla dzieci, symulator dla fanów surfingu, dwie œcianki wspinaczkowe, kolejka tyrolska, lodowisko na którym wieczorami będš odbywać się rewie na lodzie, boisko do koszykówki, cztery baseny, kasyno, centrum fitness, kino 3D, 20 restauracji i wiele innych udogodnień i atrakcji.

24 marca statek wypłynšł ze stoczni w Saint-Nazaire do Barcelony, która będzie jego portem macierzystym. W pierwszy rejs zabierze goœci 31 marca. Poczštkowo będzie pływać po Morzu Œródziemnym, ale jesieniš przenisei się na Karaiby.