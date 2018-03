Polonus i Sindbad łączą siły

Należšcy do warszawskiego Polonusa system sprzedaży biletów Dworzec onLine będzie obsługiwał także sprzedaż biletów specjalizujšcego się w przewozach zagranicznych Sindbada

Dzięki temu oferta Dworca onLine, obejmujšca 200 przewoŸników z ponad pół tysišcem połšczeń do 300 miejscowoœci w Polsce, wzbogaci się o połšczenia do 700 miejscowoœci za granicš. Polonus porozumiał się także w sprawie sprzedaży biletów poprzez system Małopolskich Dworców Autobusowych w Krakowie i Nowym Sšczu.

- Pasażerowie otrzymajš łatwiejszy dostęp do biletów, a przewoŸnicy lepiej wypełnione autobusy - tłumaczy dyrektor operacyjny Polonusa Andrzej PaŸdziński. Polonus rozpocznie także sprzedaż biletów autobusowych w salonikach Ruch, których jest 2 tysišce, oraz przez mobilnš aplikację Sky cash.

- Najwyższy czas, aby polscy operatorzy połšczyli swoje systemy biletowe, co jest z korzyœciš dla klienta. Było to możliwe dopiero pod naciskiem konkurencji Flixbusa - zauważa analityk rynku autobusowego Aleksander Kierecki. Dodaje ze nie jest wykluczone, że do współpracy dojdš kolejni operatorzy. Dla przypomnienia, Flixbus przejšł obsługę połšczeń Polskiego Busa, który od poczštku działalnoœci w Polsce zainwestował ponad 90 mln złotych w tabor i wynajem biur. Zanotował on stratę operacyjnš 70 mln złotych.

PKS Polonus zapowiada, że przygotowuje się też do inwestycji na warszawskim Dworcu Zachodnim i do rozpoczęcia kolejnego etapu modernizacji taboru. W cišgu najbliższych 9 miesięcy przewoŸnik chce kupić 7 nowych autokarów przeznaczonych do komunikacji dalekobieżnej, w tym międzynarodowej.

Zdaniem władz spółki wdrożenie nowej strategii rozwoju może przynieœć Polonusowi na koniec 2018 roku 5-8-procentowy wzrost liczby pasażerów i sprzedaż biletów sięgajšcš 5 milionów sztuk.