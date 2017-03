Amadeus pomoże kupić bilet na pociąg

Jak przypomina Amadeus, z punktu widzenia biura podróży sprzedaż międzynarodowych biletów kolejowych wymaga kosztownych i skomplikowanych przygotowań organizacyjnych. Dla rynku kolejowego oznacza to, że podróżujący za granicę raczej nie biorą pod uwagę korzystania z ich usług.

Amadues proponuje więc, że przejmie rolę pośrednika między biurami podróży a przewoźnikami kolejowymi tak, jak robi to już w przypadku linii lotniczych. Zapowiada, że udostępni biurom podróży łącze, przez które będą mogły sprzedawać bilety różnych linii kolejowych bez konieczności ustanawiania relacji handlowych z poszczególnymi operatorami. Sprzedaż wszystkich ofert będzie odbywała się za pośrednictwem jednego systemu i interfejsu.

Zagraniczni podróżni będą mogli rezerwować bilety kolejowe za pośrednictwem swoich biur podróży, co oznacza możliwość włączenia przelotów samolotem, noclegów w hotelach i przejazdów koleją do jednego zintegrowanego planu podróży.

W systemie są już pełne oferty przejazdów Deutsche Bahna (Niemcy), RENFE (Hiszpania), SNCF (Francja — wyłącznie w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej), Trenitalia (Włochy) oraz niektórych operatorów kolejowych z Europy Wschodniej.

Amadeus zapowiada, że weźmie na siebie wszelkie sprawy organizacyjne, fakturowanie i rozliczenia oraz że przyjmuje na siebie ryzyko finansowe i prawne związane ze sprzedażą za pośrednictwem biur podróży.

- Podróże koleją nadal odbywają się głównie w granicach poszczególnych krajów, ale to się wkrótce zmieni – nasz model biznesowy otwiera nową epokę, dając branży do dyspozycji to, co jest potrzebne do odblokowania nowych możliwości wzrostu na skalę światową. Dla biur podróży model ten oznacza wygodną ścieżkę dostępu do najlepszych produktów, które wzbogacą ich całościową ofertę — mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Antoine de Kerviler, szef działu kolei i podróży naziemnych w firmie Amadeus.

- Jestem przekonany, że od teraz przejazdy koleją będą brane pod uwagę przez znacznie większą liczbę podróżnych, tak jak na to zasługują. Dzięki naszemu rozwiązaniu koleje zyskają możliwość rezerwacji w ramach jednego zintegrowanego planu podróży, tak samo jak w przypadku przelotów lotniczych — dodaje de Kerviler. - Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach do współpracy dołączą następni operatorzy kolejowi ze wszystkich kontynentów - zapowiada.