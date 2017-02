Polski Bus połączy Jelenią Górę z Kołobrzegiem

Trasa rozpoczyna się w Jeleniej Górze i przebiega przez: Legnicę, Zieloną Górę, Gorzów Wielkopolski, Kamień Pomorski i Kołobrzeg. Podróżni będą mieć do dyspozycji po jednym kursie w każdą stronę. Do 17 kwietnia w sprzedaży udostępnione będą tylko kursy weekendowe, natomiast od 18 kwietnia z Jeleniej Góry do Kołobrzegu Pasażerowie zyskają połączenia codzienne.

Trasa będzie obsługiwana na zmianę przez przewoźników Arriva Bus Transport Polska i PKS Tour Jelenia Góra. Z Jeleniej Góry autobusy wyjeżdżać będą o godzinie 6.20, by do Kołobrzegu dotrzeć o godzinie 17.13. W odwrotnym kierunku podróż zacznie się o godzinie 7.35, a na miejsce autokar dojedzie o 18.15.

Połowa kursów będzie realizowana przez autokary Arriva Bus Transport, a połowa przez przewoźnika z Jeleniej Góry.