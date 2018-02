W kolei przyszłość - zbudujemy polskie Pendolino

InterCity chce unowoczeœnić swój tabor. Podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju list intencyjny w sprawie budowy nowoczesnego pocišgu. Na razie jeszcze prawie rok będzie montować w pendolinie internet

Wspólne prace będš realizowane w ramach rzšdowego programu Luxtorpeda 2.0. Jego celem jest budowa innowacyjnych pocišgów. To jeden z flagowych projektów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Natomiast dla PKP będzie to element unowoczeœniania taboru. Spółka InterCity zapowiedziała, że w poprawienie komfortu pasażerów chce zainwestować 7 mld złotych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

250 kilometrów na godzinę

Porozumienie między InterCity a NCBiR zakłada prowadzenie prac badawczych, dzięki którym powstanš rozwišzania dla budowy nowoczesnego taboru. Planuje się m.in. stworzenie lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego i składu typu push-pull. Pojazdy majš być przystosowane do rozwijania prędkoœci 160–250 km/h. To przedsięwzięcie ma pochłonšć 3,7 mld złotych. InterCity zapowiedziało, że zaraz po podpisaniu listu intencyjnego z NCBiR powołany zostanie zespół projektowy.

– Kolej to transport przyszłoœci, a PKP InterCity ma długoterminowe plany rozwoju swoich usług z wykorzystaniem innowacyjnych projektów – mówi prezes PKP InterCity Marek Chraniuk. A dyrektor NCBR Maciej Chorowski podreœla, że to kolejny krok w ramach programu Luxtorpeda 2.0, który nie tylko zwiększy konkurencyjnoœć polskich firm, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo i jakoœć przewozów.

Zdaniem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka decyzja o współpracy InterCity z NCBiR jest podyktowana wymaganiami, jakie stawiajš przewoŸnikom pasażerowie. – Ma zapewnić kolei nowoczesny tabor. Jestem pewien, że dzięki temu Polacy jeszcze chętniej będš korzystać z transportu kolejowego – mówi Adamczyk.

PKP InterCity realizuje największy w swojej historii program zakupu i wymiany taboru, wyda na to ponad 7 mld złotych. Kupi między innymi elektryczne zespoły trakcyjne i zmodernizuje jednostki ED74. Do końca 2023 roku przewoŸnik planuje odnowić ponad 700 wagonów i kupić 185. W planach jest także zakup 19 elektrycznych zespołów trakcyjnych (12 plus 7 z NCBiR) i modernizacja 14 posiadanych już EZT. Dodatkowo spółka zakupi 118 nowych lokomotyw, a prawie 200 skieruje na modernizację.

20 milionów złotych na naprawy

Chraniuk ujawnił przy okazji konferencji prasowej, że remont Pendolino, które w zeszłym roku zderzyło się w pobliżu miejscowoœci Ozimek ze stojšcym na przejeŸdzie TIR-em, potrwa nawet kilkanaœcie miesięcy i będzie kosztować ponad 20 milionów złotych.

Zaznaczył, że w tę sumę wchodzi także naprawa składu uszkodzonego w okolicach Modlina ("Pendolino zderzyło się z autobusem na lotnisko"), ale to "sš drobne naprawy i zostanš wykonane w Polsce". I dodał, że z polisy sprawcy wypadku pod Ozimkiem kolej uzyska tylko 4 mln złotych, resztę musi wzišć ze swojego autocasco.

Prezes PKP Intercity zapewnił też dziennikarzy, że w cišgu kilku dni jego firma dostanie ofertę na założenie wi fi w pendolinach. Do końca roku internet ewentualnie do stycznie przyszłego, ma być już dostępny w tych pocišgach.

- Testy urzšdzeń, dzięki którym będzie dostęp do internetu wyszły bardzo dobrze - zapewnił Chraniuk. - Sygnał będzie bardzo mocny.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił w styczniu, że zamawiajšcy pocišgi Pendolino przed laty, nie przewidzieli w tych pocišgach internetu. - Dlatego producent miał duże problemy, aby wyrazić zgodę na montaż takiej instalacji - powiedział. Montowanie sieci przez polskš kolej byłoby naruszeniem gwarancji.