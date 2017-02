Brytyjscy chuligani zdewastowali polski autokar

Około 20 minut po północy trzech mężczyzn przystawiło sobie metalową beczkę po piwie do autokaru stojącego na parkingu hotelu ibis budget w Southamton i wybiło szybę od strony kierowcy. Weszli do środka gdzie zdemolowali wnętrze, urywając joystick od zmiany biegów i malując napisy na suficie.

- Jesteśmy zbulwersowani - mówi menedżer ds. sprzedaży w Agacie Artur Kuśmierzak. To jest nowy autokar volvo, który odebraliśmy z fabryki zaledwie rok temu. Taki wóz kosztuje 1,2 miliona złotych netto. Straty szacujemy na kilkadziesiąt tysięcy funtów. Zastanawiamy się właśnie, czy samochód naprawiać na miejscu, czy ściągać go do Polski. W tym stanie nie można się nim poruszać.

Autokar miał we wtorek zabrać klientów Agata do Polski. Część z nich zgodziła się pojechać następnym kursem, w piątek, ale części biuro podróży musiało zapewnić bilety na przejazd autokarami innych przewoźników.

Firma podejrzewa atak na tle narodowym. - Z całego parkingu napastnicy wybrali akurat nasz wóz. Kierowcy mówili, że jeden z napisów odnosi się do polskiej narodowości. Niestety, szokujące jest zachowanie w tej sytuacji, brytyjskiej policji. Zawiadomieni rano policjanci spisali notatkę, nazwali to wybrykiem chuligańskim i sobie poszli. Dopiero w godzinach popołudniowych, po naszej interwencji w ambasadzie polskiej w Wielkiej Brytanii i w konsulacie, na miejscu pojawili się policjanci, żeby zabezpieczyć ślady. Przyjechały też miejscowe media, podobno była też telewizja BBC - wyjaśnia Kuśmierzak.

Jak mówi, przewoźnik jest też zdziwiony zachowaniem obsługi hotelu. Mimo, że parking należy do hotelu ibis i jest płatny a obsługa dysponuje monitoringiem, nikt nie interweniował w nocy, nie wezwał policji. Rano również nie zawiadomiono polskich kierowców, którzy tam nocowali. Sami zorientowali się w sytuacji, dopiero rano, kiedy zeszli do wozu.

Agat to firma przewozowa z Kraśnika, dysponująca 25 autokarami, które wożą w ruchu regularnym pasażerów do Wielkiej Brytanii (trzy kursy tygodniowo, a w sezonie nawet pięć), Włoch, Grecji, Niemiec i Szwajcarii. Rocznie jej wozy przejeżdżają 4 miliony kilometrów i przewożą około 100 tysięcy pasażerów.

- Nigdy nic nas podobnego nie spotkało, nawet na południu Europy, gdzie jest dużo uchodźców. Dotąd nie czuliśmy też żadnego zagrożenia w Wielkiej Brytanii - mówi Kuśmierzak. - Ale teraz szukamy innego hotelu i parkingu w Southampton