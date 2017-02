Samochody na minuty spod dworca i lotniska

Użytkownicy 4Mobility Car Sharing mogą wynająć auto na minuty za pomocą aplikacji mobilnej. Zdaniem twórców serwisu, rozwinięta sieć aut na minuty m.in. zredukuje liczbę samochodów na ulicach i parkingach, bo jeden współdzielony samochód zastąpi do 12 prywatnych pojazdów.

Teraz bazy przy Dworcu Centralnym, przez który dziennie przewija się ok. 60 tysięcy pasażerów, oraz na Lotnisku Chopina, które w 2016 roku obsłużyło prawie 13 mln podróżnych, dołączyły do 26 wcześniejszych lokalizacji sieci w Warszawie, m.in. przy stacjach metra Świętokrzyska, Wilanowska, Służew, Ursynów, Imielin, Natolin i Kabaty.

- Nowe bazy 4Mobility to kolejny, po uruchomieniu licznych punktów przy stacjach metra, krok w kierunku lepszej integracji systemu car sharing z transportem publicznym. Zarówno Dworzec Centralny, jak i Lotnisko Chopina to bardzo ważne węzły komunikacyjne stolicy i jednocześnie najpopularniejsze punkty, z których mieszkańcy Warszawy wyruszają – tak prywatnie, jak i służbowo – w dalsze podróże po Polsce i świecie - opisuje, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Błaszczak, prezes 4Mobility. - Nasza usługa uzupełnia miejski system komunikacyjny, dzięki czemu warszawiacy mogą w wygodny sposób dojechać do dworca czy na lotnisko i rozpocząć kolejny etap podróży. Ponadto osoby przybywające do Warszawy mogą na przykład zarezerwować auto na minuty już w pociągu i w chwilę po przybyciu do stolicy poruszać się po mieście samochodem - dodaje.

4Mobility dodało ostatnio nowe udogodnienia dla użytkowników: możliwość bezpłatnego parkowania w stołecznej strefie płatnego parkowania i możliwość zwrotu auta w dowolnym miejscu w Śródmieściu.