Regaty Vendée Globe: Wigilia za Hornem

Francuski żeglarz na jachcie „Banque Populaire VIII)" minął lewą burtą Przylądek Horn o 12.34 czasu uniwersalnego w piątek 23 grudnia. Ustanowił przy okazji mały rekord regat z portu Les Sables d'Olonne, gdzie 6 listopada wystartowały ósme regaty Vendée Globe.

Czas dotarcia Le Cléac'ha do Hornu to 47 dni i 32 minuty. Poprzednim rekordzistą był Francois Gabart (w edycji 2012/13), miał jednak wynik wyraźnie gorszy: o 5 dni, 5 godzin i 38 minut. Tempo obecnego lidera zapowiada także rekord na mecie.

Przewaga Armela Le Cléac'ha nad rywalami po przepłynięciu prawie 18 tysięcy mil morskich ze średnią prędkością 15,5 węzła, jest znaczna. Drugiego w wyścigu Aleksa Thompsona na „Hugo Bossie" wyprzedza o około 800 mil. Brytyjczyk, jeśli wiatry będą sprzyjać, opłynie Horn w świąteczną niedzielę.

Flota regat zmniejszyła się do 20 jednostek (wystartowało 29 jachtów), na ostatniej pozycji jest wciąż Francuz Sebastien Destremau na jachcie „TechoFirst - faceOcean". Traci do lidera ponad 7600 mil morskich, co oznacza, że ma jeszcze kilkaset mil do australijskiego przylądka Leeuwin.

> Czołówka Vendée Globe 2016/17 (po 48 dniach od startu):

1. A. Le Cléac'h (Francja/ „Banque Populaire VIII")

2. A. Thomson (W. Brytania/„Hugo Boss") 818 mil straty

3. J. Beyou (Francja/„Maitre CoQ") 1598

4. J. P. Dick (Francja/„StMichel-Virbac") 2139

5. Y. Elies (Francja/„Queguiner-Leucemie Espoir") 2241

6. J. Le Cam (Francja/„Finistere Mer Vent") 2350