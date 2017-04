Rozpoczął się sezon golfowy w Polsce

Nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie – mówią golfiści i mają rację. Lokalne turnieje otwarcia sezonu odbyły się już w zdecydowanej większości ośrodków golfowych w Polsce (oficjalnie koniec golfowej zimy nastąpił 31 marca). Wkrótce zacznie się długa rywalizacja w krajowych turniejach wszelkiej rangi, także mistrzowskiej (początek zrobią uczestnicy Citi Handlowy XI Mistrzostw Polski Match Play od 11 do 14 maja na polu Rosa Private GC).

Nadchodząca długa majówka jest doskonałą okazją dla golfistów amatorów do wyjazdu na pola przez wszystkich – pretekstem może być także rocznica Konstytucji 3 Maja (w tym roku są już dwa turnieje pod tym hasłem).

Pod koniec długiego weekendu odbędą się po raz dziesiąty trzydniowe Mistrzostwa Regionów (w podziale na Północ, Południe, Wschód i Zachód) – najbardziej ambitni golfiści będą mieli okazję w zdobycia w tych zawodach punktów do Światowego Rankingu Golfa Amatorskiego (WAGR – World Amateur Golf Ranking).

W wielu miejscach Polski od 30 kwietnia do 7 maja przyjdzie czas na zawody wiosenne, majówkowe, ligowe lub klubowe. Szczególne miejsce w tym kalendarzu ma turniej Warsaw Open Ladies Golf Cup – w tym roku odbędzie pod tym szyldem po raz siódmy, ale nawiązuje do długiej tradycji: w latach 1994-1998 właśnie na polu w Rajszewie odbywały się pionierskie kobiece turnieje o nazwie „Mistrzostwa Warszawy".

W programie Warsaw Open Ladies Golf Cup 2017 są dwa dni gry (30 kwietnia–1 maja), do tego akademia golfa dla kobiet i lekcje dla początkujących. Turniej organizuje Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet, istniejąca od dwóch lat prężna grupa pań, która oprócz tworzenia okazji do ciekawej rywalizacji działa na rzecz popularyzacji dyscypliny, twórczo współpracuje z British Golf Museum w St. Andrews, warszawską AWF, funduje nagrody w turniejach kobiecych, angażuje się w świecie przy organizacji ''Womens Golf Day'' (w tym roku 6 czerwca), załatwia zniżki na grę i sprzęt dla kobiet w ośrodkach golfowych oraz mówi o ulubionym sporcie w programach radiowych i telewizyjnych. Kto ciekaw, może sprawdzić na FB, Twitterze, Instagramie i na stronie www.golfkobiet.org.

Panie mają dziś sporo okazji, by pograć ze sobą w golfa do później jesieni. Oprócz wielu zawodów cyklicznych (Ladies Golf Tour, Ladies' Monday Golf Cup) mogą się sprawdzać w dużych turniejach ogólnopolskich – najważniejsze pozostają Międzynarodowe Mistrzostwa Polski (w tym roku od 18 do 20 sierpnia w Postołowo GC, a także bardzo lubiany przez panie Dr Irena Eris Ladies Golf Cup (Sand Valley GC, 5-6 czerwca).

Zimna majówka z golfem zapowiada także gorący sezon gry polskich zawodowców. W tym roku ich cykl BMW PGA Polska Tour liczy pięć przystanków i ma łączną pulę nagród 190 tys. zł. Pierwszy z turniejów już się odbył – Gradi Invitational by John Deere, 21-23 kwietnia na polu Gradi GC wygrał Martyn Proctor przed Peterem Bronsonem i Alesem Korinkiem.

Kolejne zaplanowano w Binowie (19-21 maja, Floating Garden Szczecin Open, Binowo Golf Park), Konopiskach (16-18 czerwca, Rosa Private, Rosa Private GC), Choszcznie (16-18 lipca, Choszczno Open, Mody Las GC) i Skąpych (14-17 września, PGA Polska Championship, Kalinowe Pola GC).

Najciekawsze turnieje długiego weekendu:

> Niedziela, 30 kwietnia

Warsaw Open Ladies Golf Cup 2017 – First Warsaw G&CC

Quattro Cup II – Mazury G&CC

Turniej Wiosenny – Tokary GC

Beginners Series 1 – First Warsaw G&CC

I Turniej Klubowy PKKG – Kalinowe Pola GC

> Poniedziałek, 1 maja

Quattro Cup III – Mazury G&CC

Turniej majówkowy – Sierra Golf Resort

> Środa, 3 maja

Turniej Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – PG Dwa Stawy

Bogi Golf Cup – Kamień CC

Konstytucji 3-go Maja – Śląski Klub Golfowy

X Turniej Mirka Kasperka – Royal Kraków GC

VI Liga Golfa/Challenger w Postołowie – Postołowo GC

Majówkowy Turniej Klubowy – Sand Valley G&CC

Senior Golf Tour Celadna – Celadna GC

> Czwartek, 4 maja

Turniej Inauguracyjny Vistal Golf Cup – Tokary GC

I Puchar Wiosny – Śląski KG

> Piątek, 5 maja

Mistrzostwa Regionu Zachód – Binowo Park GC

Mistrzostwa Regionu Północ – Mazury G&CC

Mistrzostwa Regionu Południe – Gradi Golf Club

Mistrzostwa Regionu Wschód – First Warsaw G&CC

> Niedziela, 7 maja

III Turniej klubowy – Modry Las GC