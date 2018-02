Denis Urubko wraca do domu

Polska Zimowa Wyprawa na K2 ma problem: jej as Denis Urubko po nieudanym samowolnym ataku na szczyt wraca do domu. Koledzy nie rezygnujš.

Urubko wyruszył do samotnego ataku z bazy w sobotę, w godzinach porannych miejscowego czasu. Jak relacjonował w rozmowie z „Rzeczpospolitš" lider wyprawy Krzysztof Wielicki, alpinista po wspólnym œniadaniu poszedł do swojego namiotu i nie mówišc nikomu o podjętej decyzji, ruszył w górę.

Został dostrzeżony, dopiero gdy znajdował się kilkaset metrów od obozu. Wczeœniej miał proponować wspólne wyjœcie Adamowi Bieleckiemu, ale ten odmówił, bo prognozy na poczštek marca były dużo bardziej obiecujšce.

Urubko miał być decyzjš wspinaczkowego partnera ogromnie rozczarowany. Nie wzišł ze sobš radia, bo w razie kłopotów nie chciał pomocy. Odmówił rozmowy z Wielickim po dotarciu do obozu C1 (spotkał tam Marcina Kaczkana i Macieja Bedrejczuka). Spędził noc w obozie C3 na wysokoœci około 7200 m. Z Bieleckim mieli rozpoznany teren jeszcze 200 metrów wyżej.

Pozostali członkowie wyprawy, chociaż zachowanie Urubki bardzo ich rozczarowało, zapowiadali, że nie zostawiš go samego. Zespoły, które wychodziły z bazy, miały dotrzeć do obozu C3 i sprawdzać, czy Urubko nie potrzebuje pomocy.

Krzysztof Wielicki mówił, że najbardziej boi się zejœcia ze szczytu przy złej pogodzie.

– Jeœli pogoda będzie bardzo zła, to Denis może stracić orientację. Chłopcy nie dadzš rady go doœcignšć, ale do trzeciego obozu mogš dojœć. W dniu jego ataku możemy być na wysokoœci 7200–7400 m, ale jeœli będzie zachmurzenie, to nikt nikogo nie widzi – mówił „Rz". Prognozy nie pozostawiały złudzeń co do tego, jaka będzie pogoda w okolicach szczytu.

Urubko dotarł do obozu C3, spróbował ruszyć dalej, ale plany pokrzyżował mu wiatr. – Nie wierzę, że poszedł tylko pozbierać prywatny sprzęt. Denis usiłował wejœć na wierzchołek, jednak prognozy pogody były takie, jak przewidywaliœmy i silny wiatr nie pozwolił mu wyżej działać. Powiedział, że to były najtrudniejsze trzy dni w jego życiu – mówi „Rz" Janusz Majer, szef projektu Polski Himalaizm Zimowy. Urubko miał też stwierdzić, że z powodu fatalnej widocznoœci zsunšł się do szczeliny, ale na szczęœcie udało mu się stamtšd wydostać.

Krzysztof Wielicki jeszcze w poniedziałek rano zapowiadał, że samowolna akcja może drogo kosztować Urubkę.

– Myœlę, że będzie miał na tyle honoru, żeby samemu zrezygnować z dalszej akcji. Jeœli ma honor, to będzie postępował zgodnie ze swojš filozofiš, według której zima kończy się 28 lutego, i nie będzie dalej działał. Na chwilę obecnš my też nie przewidujemy dalszej współpracy – powiedział Wielicki „Rz".

Ostatecznie, jak można przeczytać na profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego na Facebooku, Urubko postanowił opuœcić wyprawę. Decyzja ta została zaakceptowana przez jej uczestników. Nie widzieli oni możliwoœci dalszej współpracy po jego samodzielnej próbie zdobycia wierzchołka.

Dlaczego kazachskiemu alpiniœcie, jednemu z najlepszych na œwiecie, tak bardzo zależało, żeby wejœć na szczyt K2 przed końcem lutego, że zaryzykował życie?

Przecież wœród alpinistów powszechnie przyjmuje się, że zimowymi wejœciami sš te dokonane w trakcie astronomicznej zimy. Jednak Urubko uważa inaczej: mówił i pisał na swoim blogu, że dla niego zima kończy się wraz z końcem lutego. Szczyty Gaszerbrum I oraz Broad Peak uważał z tego powodu za cišgle niezdobyte zimš, bo polskie wyprawy weszły na ich wierzchołki w pierwszych dniach marca.

– Zapraszajšc go na wyprawę, jasno mówiliœmy, że dla nas liczy się zima kalendarzowa. Wtedy nie protestował, nie stawiał sprawy na ostrzu noża – mówi „Rz" Janusz Majer.

Na poczštku lutego Urubko opublikował na swoim blogu wpis, który wywołał spore poruszenie. Nie był zadowolony z tempa wspinania się szlakiem nazywanym Drogš Basków i stwierdził, że sytuacja przypomina mu nieudanš próbę wejœcia na K2 zimš 2002/2003 roku.

We wtorek, razem z grupš tragarzy, ma wyruszyć w drogę powrotnš. Dla niego polska zimowa wyprawa na K2 już się skończyła.