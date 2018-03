Himalaizm: Góry budzą egoizm

Polska żyje wyprawš na K2. 64 lata temu żyli niš Włosi i też były kłótnie, podrażnione ambicje wybitnych wspinaczy i żal trwajšcy do dziœ.

Włosi latem 1954 roku z zapartym tchem œledzili poczynania swoich alpinistów, którzy jako pierwsi zdobyli K2.

Kraj stawał na nogi po niechlubnej wojnie, potrzebne były sukcesy i tak narodził się projekt narodowej ekspedycji w Himalaje. Najbardziej odpowiedniš osobš do jej zorganizowania był jeden z największych włoskich badaczy i geologów, prof. Ardito Desio.

Człowiek z pruskim drylem, który przypominał innych szefów europejskich wypraw z przeszłoœciš wojskowš. Takich jak despotyczny Francuz Maurice Herzog (jako pierwszy zdobył w roku 1950 oœmiotysięczny szczyt – Annapurnę), który zażšdał od swoich współtowarzyszy formalnej obietnicy œlepego posłuszeństwa.

Prof. Desio też nie żartował. Aby utrzymać w ryzach młodych, ambitnych indywidualistów, w komunikacie nr 13 napisał: „Każdy, kto nie uszanuje moich poleceń, zostanie ukarany najokropniejszymi torturami współczesnoœci: prasš”.

Atmosfera panujšca w obozie od poczštku nie należała do najlepszych, gdyż wszyscy wiedzieli, że w ataku szczytowym weŸmie udział protegowany lidera wyprawy, Achille Compagnoni.

24-letni wówczas Walter Bonatti był jej najmłodszym członkiem, a okazało się również, że najsilniejszym. Nie znalazł jednak uznania w oczach kierownika wyprawy i nie został wyznaczony do zespołu szturmowego, choć jego rola jako pomocnika była kluczowa. Wraz z Amirem Mahdim, najbardziej doœwiadczonym pakistańskim alpinistš w tamtych czasach, dostarczył ciężkie aparaty tlenowe do obozu szturmowego.

Jednak czekała go tam niespodzianka. Obozu nie było, jak się potem okazało – stał on dużo wyżej. Niektórzy utrzymujš, że to była perfidia lidera, który obawiał się, że będšcy w doskonałej formie młody wspinacz będzie chciał samotnie wejœć na szczyt przed wyznaczonš dwójkš Achille Compagnoni, Lino Lucadelli.

Gdy szczyt K2 został w końcu przez tych wspinaczy zdobyty, wielka narodowa feta przemieniła się w niekończšcš się serię polemik, oskarżeń i procesów sšdowych. Animozje między alpinistami trwały wiele lat i nigdy nie zostały załagodzone.

To zajœcie odcisnęło piętno na życiu Bonattiego. Ostatni wspinacz starej szkoły, jedna z największych postaci w historii alpinizmu, obraził się wtedy na cały œwiat.

W 2004 roku mediolańska „La Gazzetta dello Sport”, w której pracowałem, z okazji 50-lecia sukcesu przygotowała obszerne dossier. Bonatti mówił, że do czasu zdobycia K2 zawsze miał wielkie zaufanie do człowieka, ale po tym, co stało się w 1954 roku, nie ufa już nikomu. Ufa tylko sobie.

Italia œwiętowała tę rocznicę przez okršgły rok, były niezliczone programy telewizyjne, wydano znaczek pocztowy. Media żyły tym wydarzeniem. Ale Bonatti nie chciał w nich uczestniczyć, zwrócił nawet przyznany mu przez prezydenta Republiki order, gdyż odznaczony został także Compagnoni.

Dopiero pięć lat póŸniej, po œmierci kierownika wyprawy Ardito Desio, Club Alpino Italiano zaakceptował wersję Bonattiego dotyczšcš wydarzeń na K2, o którš walczył on przez ponad 50 lat.

Himalaizm ze swoim medialno-marketingowym aspektem objawia się nam dziœ jak reality show. Wszystko dzieje się w œwietle kamer, misje niemożliwe i heroizm bardzo dobrze się sprzedajš. A jeœli po drodze wydarzy się œmierć, to słupki oglšdalnoœci idš jeszcze mocniej w górę.Finał jest taki, że przedsięwzięcia zespołowe, w œrodowisku tych celebrytów, samotnych wizjonerów, ekscentryków nieuznajšcych zasad gry zespołowej, prowadzš do rywalizacji, kłótni i dŸgania nożem w plecy.

Nie uchroniła się od tego nasza narodowa wyprawa na K2, która zamierza zdobyć ostatni, niezdobyty jeszcze zimš oœmiotysięcznik. To wielkie wyzwanie, szansa na sławę i przejœcie do historii.

Nie chciałbym być w skórze kierownika wyprawy Krzysztofa Wielickiego. Niesubordynacja Denisa Urubki skomplikowała strategię, nie mówišc o demoralizacji. W grupie nie można tolerować egoizmu, bo sukces zależy od ducha zespołowego, więzi osobistych, wzajemnego zaufania i wiary w kolegów. To jest klucz do zwycięstwa. Dlatego zachowanie Urubki wydaje się, delikatnie mówišc, niezrozumiałe.

Wprawdzie w moich wyprawach nigdy nie tolerowałem nieposłuszeństwa, ale mimo wszystko zamierzam wystšpić w roli adwokata tego prawdopodobnie najlepszego obecnie himalaisty. Urubko nie mieœci się w tradycyjnych ramach: to aktor, poeta, człowiek o poszarpanej duszy rosyjskiej, nieakceptujšcy sztywnych reguł gry zespołowej. Tacy wojownicy zawsze chodzili swoim drogami.

W 1954 roku piękne zwycięstwo Włochów przerodziło się w serię skandali. Wspinacze byli na ustach całego kraju. Ale nie œwiata, bo w tamtych czasach nie było takiej globalnej komunikacji jak dzisiaj.

O Polakach na K2 mówiš media œwiatowe, i to w sytuacji, kiedy nie osišgnęli jeszcze zamierzonego celu. To dobrze, bo potrzebujemy takich herosów. Zainteresowanie œwiata nie przyszło samo, to zasługa sztabu osób, które potrafiły spišć wszystkie niezbędne elementy organizacyjne. I, co niezwykle ważne, były w stanie wykorzystać to medialnie. Stšd wyprawa narodowa pod flagš Rzeczpospolitej już teraz może mówić o dobrym rezultacie.

Autor jest dziennikarzem i podróżnikiem, odkrywcš m.in. Ÿródła Amazonki