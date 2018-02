Love story na lodzie

W œrodę w Pjongczangu rywalizację o medale zaczynajš pary sportowe. Przypominamy historię jednej z najsławniejszych - Jekatieriny Gordiejewej i Siergieja Grinkowa.

Byli największymi gwiazdami radzieckiego a potem rosyjskiego łyżwiarstwa figurowego na przełomie lat 80 i 90 – tych. Ich miłosna historia wyciskała łzy z oczu niczym najlepsza telenowela. Nierozłšczni na lodowej tafli i poza niš. Dwukrotni mistrzowie olimpijscy. Uwielbiani za unikalne połšczenie akrobacji i klasycznego baletu na lodzie. Łyżwiarscy partnerzy, przyjaciele, kochankowie, małżeństwo a wreszcie rodzice. 20 listopada 1995 roku niespodziewanie rozłšczył ich los. Œwiat obiegła sensacyjna informacja o œmierci zaledwie 28 – letniego wówczas Siergieja Grinkowa. Dwukrotny mistrz olimpijski w parach sportowych zmarł na atak serca, którego doznał podczas treningu jednego z podnoszeń na lodowisku w Lake Placid (USA).

Jekaterina Gordiejewa i Siergiej Grinkow poznali się na lodowisku słynnego klubu CSKA w Moskwie. Była to kuŸnia łyżwiarzy figurowych w byłym Zwišzku Radzieckim. Katia rozpoczęła łyżwiarskie treningi w wieku zaledwie 4 lat, zaœ Siergiej był o cztery lata starszy. Oboje próbowali na poczštku swoich sił jako soliœci. Dziewczynka była tak drobna, że niemożliwe było znalezienie dla niej odpowiednich butów łyżwiarskich. JeŸdziła więc w butach o kilka rozmiarów za dużych a na stopy zakładała kilka par wełnianych skarpet. W konkurencjach solowych nie odnosili znaczšcych sukcesów, ale doœwiadczeni radzieccy trenerzy wróżyli im wspólnš przyszłoœć. Treningi rozpoczęli kiedy Katia miała 11 lat a Siergiej 15. Poczštki nie były łatwe. Chłopak opuszczał zajęcia a dziewczyna była tak nieœmiała, że na lodowisku nawet nie patrzyła mu w oczy. Wobec zaniedbywania treningów przez Siergieja, Kati zaproponowano zmianę partnera. Ta jednak odmówiła.

Zadebiutowali przed międzynarodowš publicznoœciš na mistrzostwach œwiata juniorów w Sapporo. Nie odnieœli sukcesu, ale w cišgu kolejnych miesięcy dokonali wielkiego postępu. Na kolejnych mistrzostwach œwiata juniorów w Colorado Springs, byli już zwycięzcami. Ich łyżwiarska kariera zaczęła rozwijać się w błyskawicznym tempie. W 1986 roku w debiucie na mistrzostwach œwiata seniorów w Genewie, zdobyli złoty medal. Sukces sportowy okupiony był jednak pracš ponad siły. Ich ówczesny trener Stanisław Żuk tyranizował młodziutkich łyżwiarzy. Nie pozwalał im też na kontakty towarzyskie. Robił wszystko, by zabić rodzšcš się fascynację między partnerami. Zauroczeni sobš Katia i Siergiej zdecydowali się więc na zmianę szkoleniowca na bardziej nowoczesnego Stanisława Leonowicza. Choreografiš ich programów zajęła się natomiast Marina Zujewa. Pierwszy sprawdzian z nowym trenerem na mistrzostwach Europy w Sarajewie zakończył się jednak dyskwalifikacjš. Zawodnicy za radš mało doœwiadczonego wówczas Leonowicza, kontynuowali swój program dowolny mimo problemów z muzykš. Przy aplauzie publicznoœci znacznš jego częœć zaprezentowali bez œcieżki dŸwiękowej. Za złamanie regulaminu zapłacili wysokš cenę, ale emocjonalnie ten moment bardzo ich do siebie zbliżył. Na mistrzostwach œwiata w Cincinnati, gdzie zaprezentowali ten sam program byli nie do pokonania. Zaraz potem radzieccy mistrzowie wyruszyli w swojš pierwszš trasę pokazowš po Stanach Zjednoczonych. Kiełkujšce uczucie musiało poczekać.

Wielkim krokami zbliżały się bowiem igrzyska olimpijskie w Calgary (1988), gdzie uchodzili za żelaznych faworytów. Jeden z treningów okazał się jednak bardzo pechowy. Siergiej niechcšcy upuœcił partnerkę. Kontuzja, której dziewczyna nabawiła się podczas upadku, postawiła cały sezon olimpijski pod znakiem zapytania. Między łyżwiarzami pojawiły się sprzeczki. Katia obwiniała Sergieja o wypadek. Kiedy po tygodniach powrócili na lodowš taflę, wiele się między nimi zmieniło. Dziewczyna czuła troskę i bliskoœć partnera. Po raz pierwszy spędzili wspólnie Œwięta Bożego Narodzenia. Zauroczona Katia w prezencie podarowała Sergiejowi obraz smutnego klauna, nad którym pracowała godzinami.

Jekaterina Gordiejewa szybko powrociła do formy a olimpijskie złoto okazało się dla nich formalnoœciš. Zaraz po Calgary do swoich złotych kršżków dorzucili kolejny, trzeci już złoty medal mistrzostw œwiata. Zostali tym samym najmłodszymi mistrzami olimpijskimi w tej konkurencji. Młodziutcy łyżwiarze hipnotyzowali sędziów i publicznoœć nienagannš technikš, ale i niezwykła gracjš na lodzie. Filigranowa Gordiejewa była wprost stworzona do wykonywania arcytrudnych ewolucji, które umożliwiała przede wszystkim duża różnica wzrostu i wagi między partnerami. Jako jedyni na œwiecie wykonywali np. poczwórne podnoszenie twistowe. Słynęli także z niesłychanej lekkoœci jazdy. Poruszali się po tafli tak zwiewnie, że nie było nawet słychać szmeru łyżew. W ZSRR ten wspaniały duet hołubiony był niczym bohaterowie narodowi Katia i Siergiej byli nierozłšczni już nie tylko na lodzie. Po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego ich miłoœć wreszcie mogła rozkwitnšć na dobre. I choć kontynuowali pasmo sportowych sukcesów, coraz bardziej skupiali się na życiu prywatnym. Na decyzję o zakończeniu sportowych zmagań przez tš młodziutkš parę, wpływ miała przede wszystkim nagła œmierć ojca Siergieja. Para pobrała się w 1991 roku a dwa lata pózniej na œwiat przyszła ich córka Daria. W tym czasie byli już w Stanach Zjednoczonych, gdzie występowali w słynnej rewii „Stars on Ice”.

Kolejnym przełomem w ich życiu był rok 1994 i igrzyska olimpijskie w Lillehammer. Wówczas to Międzynarodowa Unia Łyżwiarska( ISU) zezwoliła na start na igrzyskach łyżwiarzom występujšcym w rewiach. To właœnie występ na lodowisku w norweskim Hamar był tym najważniejszym a zarazem ostatnim w ich spektakularnej karierze. Zmierzyć się bowiem musieli z rywalami, którzy wyroœli w czasie ich nieobecnoœci a mianowicie Natališ Miszkutionok i Arturem Dmitriewem (mistrzami olimpijskimi z Albertville z 1992 roku). Klasyczny program dowolny do „Księżycowej Sonaty” Beethowena zapewnił im drugie olimpijskie złoto i szczególne miejsce w łyżwiarskiej historii. Sš jak dotšd jedynš parš sportowš obok Ludmiły Biełousowej i Olega Protopopowa oraz Iriny Rodniny i Aleksandra Zajcewa, której dwukrotnie udało się stanšć na najwyższym stopniu olimpijskiego podium.

Ich życie układało się niczym bajka. Na stałe mieszkali w Stanach Zjednoczonych, gdzie byli głównymi gwiazdami największych amerykańskich rewii. Wesoły i otwarty Siergiej Grinkow wraz z poważnš i cichutkš partnerkš, stworzyli duet znany łyżwiarskiemu œwiatu pod pseudonimem „G@G”. Stanowili łyżwiarski symbol gracji i elegancji oraz romantycznej miłoœci. Niespodziewana œmierć Grinkowa zakończyła nie tylko karierę tych wybitnych sportowców, ale również jednš z najbardziej znanych miłosnych historii współczesnego sportu. 24- letnia wdowa, zaledwie kilka miesięcy po stracie męża i łyżwiarskiego partnera wystšpiła przed publicznoœciš ze wzruszajšcym pokazem „Celebration of a Life”. Był to symboliczny hołd złożony życiowemu partnerowi i wybitnemu łyżwiarzowi. Jemu też poœwięciła ksišżkę – wspomnienie: „ Mój Siergiej”, zaœ ich ukochanej córce kolejnš „Listy do Darii”.

Po œmierci Siergieja, łyżwiarka zaczęła występować w rewiach jako solistka. Po latach wyszła za mšż za mistrza olimpijskiego wœród solistów z igrzysk w Nagano (1998) Ilię Kulika, z którym ma drugš córkę Lizę.

Pamięć o Siergieju Grinkowie jest jednak wcišż żywa. 30 grudnia 2015 roku (w dwudziestš rocznicę œmierci) Jekaterina Gordiejewa była gospodyniš pokazu ku jego czci „ From The Heart”, w którym wystšpiły gwiazdy łyżwiarstwa figurowego: Scott Hamilton, Kristi Yamaguchi, Paul Wylie, Meryl Davis, Charlie White i Ilia Kulik. Dochód ze sprzedaży biletów został przekazany fundacji walczšcej z chorobami serca (American Heart Association). Występy ku czci Grinkowa odbyły się oczywiœcie na lodowisku w Lake Placid.