Trzeci obóz na K2 w ciągu kilku dni

Uczestnicy narodowej wyprawy na K2, Marcin Kaczkan i Denis Urubko, spędzili noc w obozie drugim na wysokoœci 6300 metrów. Obóz trzeci zostanie założony na wysokoœci około 7000 metrów. - Myœlę, że nastšpi to za trzy dni - powiedział kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

Jak informuje TVN24, Kaczkan i Urubko sš obecnie najwyżej operujšcymi uczestnikami wyprawy. Swojš wspinaczkę rozpoczęli w niedzielę i kontynuujš jš mimo mało sprzyjajšcych warunków. We wtorek wyruszyli także Maciej Bedrejczuk i Dariusz Załuski. Pozostali uczestnicy zostali w bazie, która usytuowana jest na wysokoœci 5150 metrów.

Na œcianie K2 mocno wieje. - Dało się wytrzymać. Jeœli byli w stanie dzisiaj rano iœć do góry, to znaczy, że przetrzymali noc w dobrej kondycji - powiedział Wielicki w rozmowie z TVN24. - Oni zdajš sobie sprawę, ze jeœli nie będš działać w tych warunkach, to zbyt wiele nie zrobimy. Weszli powyżej „dwójki”, aby zbadać teren, zobaczyć, jak wysoko można wyjœć i wynieœć namiot dla następnych zespołów - dodał. Wielicki podkreœlił także, że wiedzšc o tym, że okna pogodowe sš krótkie, „postanowili działać także w złej pogodzie”. - Ona oczywiœcie umożliwia wspinanie, ale sš to ciężkie, wytężajšce warunki - podkreœlił.

Kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki zaznaczył, że w œrodę, na wysokoœci około 6000 metrów będzie wiało około 30-40 km/h. Wtedy ekspedycja ma "pójœć ostrzej w górę". W kierunku szczytu ruszš wtedy najprawdopodobniej Janusz Gołšb i Adam Bielecki.

Przełomem będzie założenie trzeciego obozu, który według planu założony ma być na wysokoœci około 6900-7000 metrów. Urubko i Kaczkan nie mogš obecnie tego dokonać ze względu na warunki. - U góry bardzo wieje. Nie sšdzę, aby doszli do tej wysokoœci - powiedział Wielicki. - Będzie to raczej zadaniem kolejnych zespołów. Myœlę, że nastšpi to za trzy dni - dodał i podkreœlił, że gdy założony zostanie obóz trzeci, himalaiœci czekać będš na kolejne okno pogodowe. - Niestety, wstępne prognozy sš takie, że po okresie względnej pogody nastšpiš huraganowe dni i pewnie wszyscy spędzimy je w bazie - powiedział.

Szczyt K2 był atakowany zimš jedynie trzy razy. Na przełomie 1987 i 1988 roku próbę podjęła międzynarodowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady, w 2003 roku ekipš dowodził Wielicki, a w 2012 roku próbę podjęli Rosjanie. Żadna z ekspedycji nie przekroczyła 7650 m.

Wyprawa na K2 to jedna z najważniejszych ekspedycji wysokogórskich w historii polskiego alpinizmu. Zimowe wejœcia na oœmiotysięczne szczyty to największe wyzwanie himalaizmu.