Kolejni Rosjanie złapani na dopingu

Chadżimurat Akajew i Maria Biespałowa

Foto: Hookgrip (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)] | Marek69 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Czwórka rosyjskich sportowców: ciężarowiec Chadżimurat Akajew, młociarki Maria Biespałowa i Gulfija Chanafiejewa oraz trójskoczkini Wiktoria Waliukiewicz została złapana na stosowaniu niedozwolonych środków. Nieprawidłowości wykazały próbki pobrane w 2012 roku.