Super Bowl: New England Patriots - Atlanta Hawks 34:28 po dogrywce

Foto: AFP

Po raz pierwszy w historii do wyłonienia zwycięzcy w Super Bowl potrzebna była dogrywka. W niedzielnym finale ligi futbolu amerykańskiego NFL w Houston New England Patriots pokonali ekipę Atlanta Hawks 34:28. To ich piąty tytuł, poprzednio najlepsi byli dwa lata temu.