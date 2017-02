Formuła 1: Nico Rosberg twierdzi, że jego następcą powinien być Fernando Alonso

- Felipe byłyby idealnym kandydatem na moje miejsce, on o wiele łatwiej sobie poradzi z Lewisem Hamiltonem. Bottasa czeka ciężka przeprawa, ale to już nie mój problem. Ja mówię to wyłącznie jako fan ekipy, a nie jako zawodnik - przyznał Rosberg, który nigdy nie krył, że jego stosunki z partnerem z zespołu Hamiltonem nie były przyjazne.

Obaj kierowcy Mercedesa z poprzedniego sezonu - Rosberg i Hamilton - byli znani z tego, że wiele razy po zakończeniu wyścigu, gdy czekali na uroczystą ceremonię, nawet nie podawali sobie ręki. Często przed dekoracją stali odwróceni do siebie plecami.

27-letni Fin, jeżdżący dotychczas w ekipie Williamsa, zastąpi Rosberga w teamie Mercedesa. Z kolei miejsce Bottasa zajmie Brazylijczyk Felipe Massa, który mimo zapowiedzi zakończenia kariery, jednak wystartuje w nowym sezonie. Massa podpisał z Williamsem roczny kontrakt.

Brazylijczyk po sezonie 2016 miał zakończyć starty w Formule 1, ale później pojawiały się informacje, że być może 35-letni kierowca podejmie decyzję o powrocie. Oferta, jaką mu złożono, okazała się nie do odrzucenia.

W sezonie 2017 w F1, po wycofaniu się teamu Manor, będzie startowało 10 zespołów.

Pierwszą rundą mistrzostw świata F1 w sezonie 2017 będzie Grand Prix Australii zaplanowane 26 marca.