Sieci hotelowe wierzą w Tunezję

Europejscy touroperatorzy: Tunezja to bezpieczny kraj

Obie marki należą do grupy Deutsche Hospitality, która jest już obecna w Afryce. Steigenberger i Jaz ulokowane między innymi w kurortach Egiptu znane są wśród europejskich turystów. Także Polacy chętnie wypoczywają w ich obiektach.

Od drugiego kwartału przyszłego roku podwoje otworzą Steigenberger Hotel Kantaoui Bay i Jaz Hotel Tour Khalef w tunezyjskiej Susie. Pierwszy z nich to pięciogwiazdkowy obiekt z 365 pokojami, sześcioma restauracjami i barami oraz centrum talasoterapii.Wcześniej funkcjonował jako RIU Imperial Marhaba (to tutaj w czerwcu 2015 roku strzelał do turystów zamachowiec).

Z kolei czterogwiazdkowy Jaz Hotel Tour Khalef (wcześniej Tour Khalef) dysponuje 570 pokojami i basenami ze słoną i słodką wodą, a także centrum spa. W obu obiektach znajdują się sale konferencyjne.

Deutsche Hospitality dysponuje hotelami w 14 krajach. Poza markami Steigenberger i Jaz do grupy należy też IntercityHotel. Łącznie jest to ponad 120 obiektów na trzech kontynentach, 27 z nich jest jeszcze w budowie. Współwłaścicielem firmy jest Hamed el Chiaty, egipski biznesmen turystyczny, współwłaściciel biura podróży Travco Group, który próbował wejść na polski rynek przejmując biuro Alfa Star.