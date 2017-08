Thomas Cook: Wybrałeś hotel? Wybierz też pokój

Jak przekonać szefa do awansu?

„Mój pokój" (niem. „Mein Zimmer") to nowa usługa Thomasa Cooka w Niemczech. Klienci Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen i Öger Tours będą mogli wybierać pokoje, w których będą nocować. Początkowo program obejmie 30 obiektów, ale do przyszłych wakacji ich liczba powinna wzrosnąć do 300.

– Jesteśmy pierwszym touroperatorem, który oferuje swoim klientom ten innowacyjny produkt. Wierzymy, że oferta zostanie dobrze przyjęta - mówi Stefanie Berk, dyrektor generalna Thomasa Cooka. – Nasi goście czują coraz większą potrzebę personalizacji wakacji. Widać to choćby w analizie "Thomas Cook holiday report". Chcemy spełniać ich życzenia, gdy tylko to możliwe - dodaje.

Jak opisuje, sześć dni przed rozpoczęciem podróży klienci dostają mejlowe przypomnienie, że mogą zarezerwować konkretny pokój w hotelu, w którym spędzą wakacje. W wiadomości znajdzie się link kierujący do planu obiektu, który umożliwi rezerwację wybranego miejsca. Usługa jest płatna. Koszt to minimum 30 euro, uiszczany już po przyjeździe do hotelu.