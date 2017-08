Nowi dyrektorzy regionalni IGHP

Maciej Knyrek, dyrektor generalny hotelu AC Hotel by Marriott we Wrocławiu, został dyrektorem regionalnym IGHP odpowiedzialnym za obszar Dolnego Śląska. Knyrek jest związany z hotelarstwem od 1992 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Szczecinie, pracując w tamtejszym Radissonie. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach w działach operacyjnych.

W 2000 roku rozpoczął pracę w zespole budującym hotel Holiday Inn we Wrocławiu, gdzie rok później objął stanowisko dyrektora zarządzającego. Był aktywnym członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Brytyjsko-Polskiej Izby Przedsiębiorczości oraz Rotary Club Wrocław-Centrum. W 2009 roku odpowiadał za zmianę marki hotelu z Holiday Inn na Scandic, wprowadzając standardy tej skandynawskiej marki na polski rynek.

W 2014 roku podjął się współpracy z inwestorem przy budowie 60-pokojowego hotelu marki Best Western Plus w Brzegu, a we wrześniu 2015 roku został dyrektorem generalnym powstającego we Wrocławiu hotelu pod marką AC Hotel by Marriott.

Z kolei za region kujawsko-pomorski odpowiada prezes Hotelu City w Bydgoszczy. Michał Walczak jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 25 lat związany zawodowo z hotelarstwem.

Przez pierwsze lata zdobywał doświadczenie na stanowiskach operacyjnych w gastronomii (kelner, barman), housekeepingu, recepcji. Ma 10-letnie doświadczenie jako kierownik recepcji w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Od 2008 roku prezes Hotelu City w Bydgoszczy.

Jest też wykładowcą w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Specjalizuje się także w doradztwie branżowym oraz szkoleniach z organizowania pracy w hotelu, standardów obsługi, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem hotelowym.

Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należy m.in. usprawnienie przepływu informacji w środowisku polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, dbanie o członków, a także pozyskiwanie nowych i monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpraca z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Maciej Knyrek i Michał Walczak zastąpili na stanowiskach dyrektorów regionalnych Jacka Wszendybyła i Annę Kowalską-Szczepańską, którzy z uwagi na pracę przy nowych projektach zawodowych nie mogli dłużej godzić obowiązków w IGHP z codzienną pracą.