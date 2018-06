AccorHotels szuka hotelowego pokoju przyszłości

„Komunikacja", „Dobre samopoczucie" i „Efekt wow" - to trzy kategorie, w których nagrodzono rozwiązania jakie powstały w ramach konkursu na hotelowy pokój przyszłości

17 zespołów z 10 krajów wzięło udział w międzynarodowym hakatonie (maraton wspólnego projektowania) zorganizowanym przez Grupę AccorHotels w Budapeszcie. Uczestnicy zaprezentowali przed jury projekty technologicznych rozwiązań i pomysły na hotelowe pokoje przyszłości. Jury nagrodziło uczestników w trzech kategoriach: „Komunikacja", „Dobre samopoczucie" i „Efekt wow". Zwycięzcy w każdej z kategorii dostają możliwość kontynuowania pracy nad swoim pomysłem, który ma szansę na wdrożenie w jednym z hoteli grupy.

Hakaton w Budapeszcie był kontynuacją pilotażowego konkursu, jaki przeprowadzono w grudniu 2017 roku w Warszawie. Jego tematem była hotelowa łazienka przyszłości. W stolicy Węgier, rozszerzając projekt o kolejne przestrzenie hotelowe, jury poprosiło uczestników o innowacyjne rozwiązania dla pokojów.

W wydarzeniu wzięło udział 86 uczestników, tworząc 17 zespołów. Mieli oni 48 godzin na stworzenie nowatorskiego technologicznie rozwiązania, które znacząco wpłynie na wrażenia gości w hotelowych pokojach przyszłości. Następnie zespoły miały po 5 minut na zaprezentowanie swoich przemyśleń przed jury. Uczestnicy pochodzili z Węgier, Serbii, Bułgarii, Słowacji, Austrii i Rosji.

Zaprezentowano skrajnie różne rozwiązania. Pojawiły się pomysły nastawione na ochronę środowiska czy kładące nacisk na umożliwienie dostosowywania pokojów hotelowych do indywidualnych wymagań.

Zwycięski zespół w kategorii „Komunikacja" pokazał pomysł na aktywne organizowanie wydarzeń, w kategorii „Dobre samopoczucie" wygrały rozwiązania poprawiające sen, a w kategorii „Efekt wow" - pokój, którego funkcje można sterować głosem.

Nagrodę specjalną, miesięczną możliwość współpracy z ekspertami z moskiewskiego akceleratora NUMA, zdobył zespół Infinity Imagine. Jego pomysł polegał na stworzeniu kontrolowanego głosem, wirtualnego asystenta, którego zadaniem byłoby ułatwianie komunikacji z obsługą hotelu.

Uczestnicy wszystkich nagrodzonych zespołów wygrali wyjazd do Paryża, gdzie będą mieli okazję zaprezentować swoje pomysły przed zespołem innowacji grupy AccorHotels. Będą mogli ponadto kontynuować pracę nad swoimi koncepcjami, jako projektami pilotażowymi.

- Duże zainteresowanie wydarzeniem, wyjątkowość i koloryt pomysłów, przerosły nasze oczekiwania - podsumował dwudniowe zmagania Luc Gesvret, jeden z członków jury cytowany w komunikacie AccorHotels. - Decyzja o wyborze Budapesztu, jako miejsca na konkurs podyktowana była tym, że stolica Węgier uchodzi za światową mekkę szybko rozwijających się start-up'ów. Naszym celem jest wyjście poza utarte ścieżki hotelarstwa, aby znajdować i wprowadzać rewolucyjne pomysły, które podniosą poziom wrażeń i doświadczeń klientów poprzez łączenie start up'ów z inkubatorami przedsiębiorczości.

W jury konkursowym znaleźli się: Luc Gesvret, CEO of AccorHotels Hungary and VP Sales, Distribution, Marketing, Revenue Management and Loyalty for Eastern Europe, Jean-Yves Besnard, Director of Eastern-European digital projects AccorHotels, Yannick Tranchier, założyciel NUMA Moscow, Ricardo Maia, Corporate Affairs Leader for Global Startup Awards i Peter Takacs, reprezentujący LogMeIn i Microsoft.