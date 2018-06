Renata Kusznierska wprowadzi do Polski Selinę

Sieć hoteli Selina przygotowuje się do wejścia na polski rynek. Firma ma już dyrektor zarządzającą na Polskę – została nią Renata Kusznierska, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi

Renata Kusznierska będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie inwestorów i nieruchomości pod hotele Selina, a także budowę polskiego zespołu. W przyszłości będzie też sprawowała nadzór nad zarządzaniem polskimi obiektami pod marką Seliny - wyjaśnia firma w komunikacie.

Kusznierska ma 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza nieruchomościami handlowymi. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w DTZ Zadelhoff, Carrefour, Savills i Cushman & Wakefield. Oprócz zarządzania nieruchomościami oraz aktywami, była odpowiedzialna m.in. za doradztwo strategiczne, w tym doradztwo kapitałowe, a także pośrednictwo w najmie na rzecz wynajmujących.

– Dołączenie Renaty do naszego zespołu to ważny krok przybliżający nas do realizacji planów rozwoju Seliny w Polsce – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Seliny odpowiedzialny za rozwój firmy Steven Ohayon. - Jesteśmy przekonani, że jej wiedza i doświadczenie pomogą rozszerzać naszą działalność w sposób przemyślany, z odpowiednimi partnerami i nieruchomościami.

- Polska to dla nas bardzo obiecujący rynek – ma ogromny potencjał turystyczny, a ponadto dynamicznie rozwiją się tu start-upy. Na początku planowaliśmy wejście do trzech polskich miast, ale podróżując po kraju i rozmawiając z naszymi lokalnymi partnerami, odkryliśmy jeszcze więcej ciekawych miejsc. Obecnie prowadzimy rozmowy z inwestorami i właścicielami nieruchomości w pięciu miastach. Finalizujemy też proces zakładania polskiej spółki – dodaje Ohayon.

– Bardzo się cieszę, że dołączyłam do zespołu doświadczonych i pełnych pasji ludzi, z którymi będę wprowadzać do Polski markę Selina – mówi Kusznierska, cytowana w komunikacie. - Selina odpowiada na potrzeby współczesnych podróżnych w sposób kompleksowy, oferując możliwość wypoczynku, zabawy, poznawania nowych kultur, integracji z lokalnymi społecznościami oraz innymi podróżnymi, a także pracy zdalnej. Jestem przekonana, że będzie się cieszyć dużą popularnością, nie tylko wśród turystów z zagranicy, ale także wśród Polaków.

Selina Selina to marka hotelarska stworzona w 2015 roku z myślą o osobach, które "chcą zwiedzać świat bez ograniczeń i mieć możliwość pracy z każdego miejsca". Łączy "styl i komfort hotelu butikowego z elementami charakterystycznymi dla życia towarzyskiego hosteli".

Pod marką Selina działa 24 hoteli - w miastach, nad morzem i w dżungli, w ośmiu krajach Ameryki Łacińskiej. W 2018 roku marka planuje otwarcia hoteli w Ameryce Północnej iw Europie.