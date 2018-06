Rezerwacja hotelu u Cooka to pakiet turystyczny

Thomas Cook zrobi od 1 lipca z rezerwacji samego noclegu pakiet turystyczny. A wszystko po to, żeby agenci nie musieli obawiać się odpowiedzialności wynikającej z nowej ustawy

1 lipca w Niemczech, podobnie jak w Polsce, w życie wchodzi nowa ustawa będąca implementacją dyrektywy unijnej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z jej zapisami agenci, którzy będą łączyć pojedyncze usługi turystyczne (pod pewnymi warunkami, takimi jak na przykład moment ich rezerwacji, czy sposób przyjmowania za nie płatności), będą musieli wykupić zabezpieczenie finansowe od własnej upadłości. Niemieccy touroperatorzy chcą zdjąć z nich tę odpowiedzialność i z produktów sprzedawanych do tej pory pojedynczo tworzą pakiety, za które gwarantują swoimi polisami ubezpieczeniowymi.

Tak robi Thomas Cook w Niemczech, który zmienia od 1 lipca rezerwację samego hotelu w zorganizowaną imprezę turystyczną, informuje portal Travel Talk. Aby nowy produkt był imprezą turystyczną w rozumieniu ustawy (co najmniej dwie powiązane ze sobą usługi), firma do wykupionego noclegu dokłada pakiet „sunny heart" (od symbolu Thomasa Cooka). W ramach tego ostatniego turyści dostaną cyfrowy przewodnik, opiekę centrum kontaktowego (Thomas Cook Connected Service) i dostęp do narzędzia Thomas Cook SMS Assist, za pośrednictwem którego touroperatorzy kontaktują się z klientami w sytuacji awaryjnej lub w ramach zarządzania kryzysowego.

Nowy pakiet będzie włączony zarówno do rezerwacji hoteli jak i wakacyjnych mieszkań, klienci dostaną też certyfikat potwierdzający zabezpieczenie wykupionych usług.