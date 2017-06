Anna Bęben w zespole Artery Hotels

Anna Bęben zdobywała doświadczenie, zarządzając rezerwacjami grupowymi w krakowskich hotelach i hostelach. Pełniła m.in. funkcję menedżera ds. grup w Good Bye Lenin Hostels. W Artery Hotels - na nowo utworzonym stanowisku - odpowiedzialna będzie za rezerwacje grupowe i korporacyjne, w tym za kontakt z klientami i tworzenie specjalnych ofert.

- W ofercie naszych aparthoteli i apartamentów znajdują się pokoje zróżnicowane pod względem rozmiaru oraz standardu, dzięki czemu możemy lepiej dostosować ofertę do wymagań oraz możliwości finansowych gości - zapewnia, cytowany w komunikacie prasowym, Mateusz Stępień, menedżer grupy Artery Hotels. - Lokalizacja naszych obiektów, położonych w pobliżu największych krakowskich atrakcji turystycznych i w niewielkiej odległości od siebie daje nam elastyczność dla rezerwacji grupowych. W jednym aparthotelu możemy równocześnie ugościć nawet ponad 100 osób - dodaje.

Artery Hotels otwiera się mocniej nie tylko na turystów grupowych, ale również biznesowych. - Kraków to dynamicznie rozwijający się ośrodek konferencyjny i biznesowy. Doskonale rozumiemy, iż klienci korporacyjni to zupełnie inny typ gości. Jesteśmy przekonani, iż osoba odpowiedzialna za rezerwacje korporacyjne zagwarantuje szybką i komfortową obsługę oraz pozwoli lepiej dopasować elementy naszej oferty do wymagań turystów biznesowych - mówi Mateusz Stępień.

Artery Hotels to grupa hotelowa zrzeszająca aparthotele i apartamenty zlokalizowane w centrum Krakowa. Należą do niej: Zulian Aparhotel, Yarden Aparhotel, Daniel Griffin Aparthotel, Atelier Aparthotel i Abella Suits and Apartments.