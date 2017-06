Nowy warszawski hotel Grupy Intercontinental

Butikowy obiekt znajduje się przy ul. Smolnej (naprzeciwko dawnej siedziby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), łączy elementy nowoczesności z tradycyjnym stylem. Ma 60 klimatyzowanych pokojów z dostępem do bezpłatnego internetu. Część z nich ma balkony. Dla gości przyjeżdżających do Warszawy służbowo zaletą ma być bliskość centrum i wielu ambasad.

- Hotele butikowe to najszybciej rozwijający się segment w naszej branży, a ponieważ liczba podróży do Europy Wschodniej nadal rośnie, to świetny moment na otwarcie kolejnego Hotelu Indigo w Polsce – mówi Tom Rowntree, wiceprezes Indigo na Europę. – Ten rok jest bardzo ekscytujący dla marki. Wchodzimy w nowe miejsca, włączając w to Hagę, Londyn Aldgate i Cardiff. Właśnie podpisaliśmy umowę na otwarcie kolejnego obiektu w Londynie, na Leicester Square – dodaje Rowntree.

Hotel Indigo Warsaw to drugi obiekt z tej butikowej sieci należącej do IHG. Pierwszy został otwarty w zeszłym roku w Krakowie. Pod nazwą Indigo pracuje obecnie 21 hoteli w Europie, w planach jest 18 kolejnych.

IHG ma na świecie 5175 obiektów o łącznej liczbie pokojów przekraczającej 766 tysięcy. Planuje otwarcie prawie 1,5 tysiąca kolejnych. Grupa zarządza 12 markami, w Polsce funkcjonują hotele Intercontinental, Holiday Inn i Indigo.